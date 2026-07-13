FIFA define el futuro de Said Martínez en el Mundial 2026

Zúrich, Suiza.

Martínez concluye su experiencia mundialista con un balance positivo tras haber dirigido tres encuentros como árbitro principal y desempeñarse en otros dos compromisos como cuarto oficial. Su desempeño le permitió superar el primer filtro realizado por la Comisión de Árbitros de la FIFA y mantenerse activo durante varias fases del campeonato.

El recorrido del árbitro hondureño Saíd Martínez en el Mundial 2026 llegó a su fin luego de que la FIFA publicara la lista definitiva de jueces seleccionados para las semifinales y la gran final del torneo. El colegiado de Tocoa no figura entre los 13 árbitros que continúan en competencia, cerrando así una destacada participación en la máxima cita del fútbol.

El "Matemático" impartió justicia en los encuentros de la fase de grupos entre Qatar y Suiza, además del choque entre Ghana e Inglaterra, donde recibió buenas valoraciones por parte de los analistas arbitrales. Posteriormente fue designado para dirigir el compromiso de dieciseisavos de final entre Senegal y Bélgica.

Además de sus actuaciones como juez principal, el silbante hondureño también fue nombrado como árbitro asistente de campo en los partidos Colombia frente a Portugal y en el duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega, ampliando su protagonismo dentro de la competencia organizada por la FIFA.

La representación hondureña en el Mundial no estuvo limitada únicamente a Said Martínez. Los asistentes Walter López y Cristhian Ramírez integraron la misma cuarteta arbitral y acompañaron al tocoeño en los tres encuentros que dirigió, consolidando una destacada presencia del arbitraje catracho en la Copa del Mundo.

Este torneo quedará marcado en la historia del fútbol hondureño, ya que Martínez se convirtió en el primer árbitro del país en dirigir un partido en una Copa del Mundo. Tras recibir evaluaciones favorables por su trabajo, el siguiente desafío para el juez será en los torneos de la región, con participación prevista en la Copa Centroamericana y la Concacaf Nations League.