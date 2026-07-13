¡Orgullo catracho! Mauricio Dubón rompe otra marca histórica en la MLB

Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón sigue demostrando que atraviesa el mejor momento de su carrera en las Grandes Ligas. A pesar de la derrota 4-1 de los Bravos de Atlanta frente a los Cardenales de San Luis, el pelotero catracho volvió a responder con el bate al conectar un cuadrangular que reafirma su gran temporada. El sampedrano desapareció la pelota por el jardín izquierdo para llegar a 10 jonrones en la campaña, igualando la mejor marca de cuadrangulares que había conseguido en una temporada, registro que estableció en 2023 cuando defendía los colores de los Astros de Houston.

La diferencia es que, en esta ocasión, Dubón todavía tiene varios meses por delante para superar esa cifra y establecer un nuevo récord personal. Desde su debut en las Mayores con los Gigantes de San Francisco en 2019, nunca había mostrado un nivel ofensivo tan consistente. El infielder hondureño también alcanzó las 51 carreras impulsadas, convirtiéndose en la mejor cifra de su trayectoria en ese departamento. Con ello dejó atrás las 46 remolcadas de 2023 y las 47 que registró durante la temporada 2024, consolidando un año histórico en las Grandes Ligas. En el compromiso ante San Luis, Dubón finalizó con un imparable en cuatro visitas al plato, anotó una carrera, la número 49 de la campaña, y mantuvo un promedio ofensivo de .269, números que reflejan su importancia dentro de la alineación de Atlanta.