Onda tropical azota a Gracias a Dios y Copeco advierte más tormentas

El ingreso y desplazamiento de una nueva onda tropical ha provocado inundaciones en Gracias a Dios. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advierte de crecidas repentinas de ríos, quebradas e inundaciones en zonas vulnerables.
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, los departamentos de El Paraíso, Olancho, Colón y Gracias a Dios, donde llueve desde ayer, registrarán los mayores montos de precipitación este lunes. Aunque el resto del país también mantiene probabilidades de lluvia para horas de la tarde, estas se presentarán en menor proporción.
Mientras la onda tropical se abre paso, la zona de La Mosquitia hondureña ya sufre los embates del clima. Bajo una persistente lluvia y fuertes vientos amaneció este día el municipio de Puerto Lempira, en Gracias a Dios.
La situación es aún más crítica en el municipio de Wampusirpi, donde se reportan inundaciones debido a la alarmante crecida del río Patuca. El desbordamiento del caudal ya dejó a varias comunidades incomunicadas y ha ocasionado cuantiosas pérdidas en los cultivos locales, golpeando la economía de los pobladores.
Las lluvias en este sector caribeño continúan azotando con fuerte actividad eléctrica, por lo que el riesgo de crecidas repentinas de ríos, riachuelos y quebradas se mantiene en niveles alarmantes para las zonas vulnerables.
El fenómeno climatológico no solo afectará a Honduras. Los modelos meteorológicos advierten que las intensas lluvias se extenderán a sectores de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice.
Ante este panorama adverso, Copeco insta a la población a tomar medidas extremas de precaución. Evite cruzar corrientes de agua, ríos o quebradas crecidas y manténgase alejado de áreas propensas a deslaves e inundaciones. Asimismo, que esté pendiente de los canales oficiales para actualizaciones de alertas locales.