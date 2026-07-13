Onda tropical azota a Gracias a Dios y Copeco advierte más tormentas

Gracias a Dios

El ingreso y desplazamiento de una nueva onda tropical ha provocado inundaciones en Gracias a Dios. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advierte de crecidas repentinas de ríos, quebradas e inundaciones en zonas vulnerables.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, los departamentos de El Paraíso, Olancho, Colón y Gracias a Dios, donde llueve desde ayer, registrarán los mayores montos de precipitación este lunes. Aunque el resto del país también mantiene probabilidades de lluvia para horas de la tarde, estas se presentarán en menor proporción.

Mientras la onda tropical se abre paso, la zona de La Mosquitia hondureña ya sufre los embates del clima. Bajo una persistente lluvia y fuertes vientos amaneció este día el municipio de Puerto Lempira, en Gracias a Dios.

La situación es aún más crítica en el municipio de Wampusirpi, donde se reportan inundaciones debido a la alarmante crecida del río Patuca. El desbordamiento del caudal ya dejó a varias comunidades incomunicadas y ha ocasionado cuantiosas pérdidas en los cultivos locales, golpeando la economía de los pobladores.