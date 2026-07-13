Enee pondrá en operación nuevo circuito para mejorar servicio eléctrico en Valle y Choluteca

CHOLUTECA

A través de un comunicado, la estatal indicó que el personal técnico realizó una intensa jornada de trabajo en la zona de Agua Fría, municipio de Nacaome, Valle, donde se ubica el nuevo circuito, cuya entrada en operación está prevista para este lunes 13 de julio.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que concluyó con éxito la última fase de los trabajos técnicos para la puesta en funcionamiento del nuevo circuito CHS-L307, una obra que busca fortalecer el sistema eléctrico en los departamentos de Valle y Choluteca y reducir las interrupciones del servicio por sobrecarga.

Según la Enee, el proyecto forma parte del plan de emergencia que ejecuta desde hace nueve días para atender las constantes fallas eléctricas que afectan a la zona sur del país.

La empresa señaló que estos problemas se arrastraban desde hace más de un año y que no fueron solucionados por la administración anterior.

La estatal detalló que este lunes se espera concluir los trabajos necesarios para poner en operación el circuito, el cual permitirá aliviar la carga del sistema eléctrico en los departamentos de Valle y Choluteca.

Una vez que el circuito entre en funcionamiento, personal técnico de la Enee realizará un monitoreo de rutina para verificar la estabilidad de la red.

La institución también advirtió que durante este proceso se proyecta una breve interrupción del servicio de energía.

De acuerdo con la empresa, la obra beneficiará de forma directa a unos 25,000 abonados de 16 municipios e indirectamente a más de 87,000 clientes de 23 municipios del sur del país conectados a la subestación Pavana.

La Enee aseguró que la incorporación del nuevo circuito permitirá mejorar la estabilidad y la calidad del suministro eléctrico, disminuyendo la probabilidad de interrupciones ocasionadas por sobrecargas en la red.