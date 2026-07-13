Geomalla de hormigón protegerá bordos del valle de Sula ante inundaciones

San Pedro Sula, Honduras

Una nueva tecnología de protección basada en una geomalla de hormigón comenzó a implementarse en los bordos del valle de Sula con el objetivo de mejorar la resistencia de estas estructuras y reducir los riesgos durante temporadas de inundaciones. Kelya Sabillón, ingeniera a cargo del proyecto, explicó que el sistema denominado Concrete Canvas consiste en la instalación de una geomalla de hormigón sobre los bordos existentes para reforzar las obras de mitigación.

“El proyecto consiste en una nueva tecnología que se está implementando para mejorar las obras de protección, las obras de mitigación que tenemos en la estructura de los bordos. Esto consiste en una geomalla de hormigón”, explicó. Detalló que el proceso inicia con una preparación del terreno, que incluye la limpieza y perfilamiento del área donde será colocada la malla. “Los bordos ya existen; en este caso, nosotros hacemos una limpieza y una perfilación del terreno para adecuar la colocación de la malla”, señaló. Posteriormente, se realizan cortes de la geomalla y se instalan anclajes mediante varillas, tornillos y pegamento para fijarla a la estructura. Una vez colocada, se retiran los excedentes de materiales y se procede a la hidratación del sistema. Sabillón explicó que la saturación con agua permite que la malla alcance su resistencia inicial en un periodo aproximado de 48 horas. “No tenemos ningún problema contra la lluvia; entre más llueva, mucho mejor, vamos a tener una mayor hidratación y, por lo tanto, la malla va a funcionar a la perfección”, afirmó. La ingeniera indicó que la principal finalidad del proyecto es reducir el riesgo de rupturas en los bordos durante una emergencia y proteger la vida de los habitantes de las comunidades cercanas. Además, explicó que la tecnología permitiría aumentar el tiempo de reacción de las comunidades ante posibles crecidas de los ríos, ya que una estructura reforzada podría resistir mayores niveles de presión antes de presentar daños.

“Al tener la protección con la geomalla, el bordo probablemente resista más, dependiendo del área donde esté instalado, y vamos a tener un rebalse que va a permitir a las personas reaccionar, que el bordo no rompería”, detalló. Según Sabillón, la vida útil estimada de esta tecnología oscila entre 25 y 30 años, siempre que reciba el mantenimiento adecuado. “Las expectativas son muy altas”, expresó. La ingeniera agregó que esta tecnología ya ha sido utilizada en otros países, particularmente en Reino Unido, donde ha tenido una buena aceptación para obras de protección. “Podemos encontrar información ahora, todos podemos buscar al respecto. La tecnología se llama Concrete Canvas”, indicó. Sabillón destacó que esta es la primera vez que se instala este sistema en el país y aseguró que el objetivo es fortalecer las medidas de mitigación contra inundaciones en una de las zonas con mayor vulnerabilidad ante estos fenómenos. "Nos alegra muchísimo que anticipadamente de las lluvias nos estén ya reparando los bordos de contención", dijo Óscar Moncada, lider patronal.