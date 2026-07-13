Onda tropical y vaguada provocarán lluvias con actividad eléctrica este lunes en Honduras

Tegucigalpa

El ingreso y desplazamiento de una onda tropical, sumado a la presencia de una vaguada en altura, generará lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio hondureño a partir de la tarde de este lunes, 13 de julio de 2026.

De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), estos fenómenos meteorológicos favorecerán un incremento significativo de la nubosidad en las próximas horas.

Se espera que las precipitaciones varíen de débiles a moderadas, presentándose los mayores acumulados de agua en las regiones oriental, central y norte del país. Ante este escenario, las autoridades instan a la población de estas zonas a tomar las medidas de prevención pertinentes ante posibles inundaciones urbanas o incrementos repentinos en los caudales.

Por el contrario, Copeco detalló que la región sur del país experimentará un panorama completamente distinto, donde prevalecerán las condiciones secas y estables.

Respecto a las condiciones marítimas, los parámetros se mantendrán dentro de los rangos normales. Tanto en el Litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se reporta un oleaje estable de 1 a 3 pies de altura, lo que permite el desarrollo habitual de las actividades pesqueras y de navegación menor.

Finalmente, el reporte astronómico detalla que el sol salió a las 05:28 a.m. y se ocultará a las 06:21 p.m., mientras que la luna se encuentra actualmente en su fase de cuarto menguante.