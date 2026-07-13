Matan a balazos a dos hombres en el patio de una casa en Sulaco, Yoro

Dos hombres fueron ultimados a balazos la noche de ayer domingo en la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Sulaco, Yoro.
Las víctimas fueron identificadas como Lisandro Murillo, originario de El Carrizal, Sulaco, y Pascual Jeromín Machado, procedente de El Rosario, Comayagua.
De acuerdo con informes preliminares, las víctimas fueron atacadas por sujetos desconocidos. Videos difundidos en medios locales muestran que el sangriento hecho ocurrió en el patio de una vivienda, donde los cuerpos sin vida quedaron tendidos cerca de una pila de agua.
Agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta la escena del crimen para acordonar el área e iniciar con las primeras investigaciones del caso, a fin de dar con el paradero de los responsables.