Matan a balazos a dos hombres en el patio de una casa en Sulaco, Yoro

Yoro

Dos hombres fueron ultimados a balazos la noche de ayer domingo en la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Sulaco, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Lisandro Murillo, originario de El Carrizal, Sulaco, y Pascual Jeromín Machado, procedente de El Rosario, Comayagua.