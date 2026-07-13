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Mata a machetazos a su compañero de tragos y es detenido por pobladores en San Nicolás, Copán

La víctima fue identificada como Emer Natanael Ramírez, de 45 años

Mata a machetazos a su compañero de tragos y es detenido por pobladores en San Nicolás, Copán

El hecho sangriento ocurrió la tarde de ayer. Imagen referencial de archivo.

Copán

Un hombre murió a machetazos la tarde de ayer domingo en el barrio San Cayetano de San Nicolás, Copán, en la zona occidental de Honduras.

La víctima fue identificada como Emer Natanael Ramírez, de 45 años y residente del barrio El Progreso.

De acuerdo con datos preliminares, Ramírez murió tras ser atacado con un machete, presuntamente por un amigo con quien consumía bebidas alcohólicas en la vivienda de este último.

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Luego del ataque, los propios pobladores de la zona detuvieron al agresor y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional. Por su parte, Medicina Forense realizó el levantamiento de Ramírez y llevó sus restos a la morgue de Santa Rosa de Copán.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el crimen de su amigo.

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Redacción La Prensa
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