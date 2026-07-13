Mata a machetazos a su compañero de tragos y es detenido por pobladores en San Nicolás, Copán

Copán

Un hombre murió a machetazos la tarde de ayer domingo en el barrio San Cayetano de San Nicolás, Copán, en la zona occidental de Honduras.

La víctima fue identificada como Emer Natanael Ramírez, de 45 años y residente del barrio El Progreso.

De acuerdo con datos preliminares, Ramírez murió tras ser atacado con un machete, presuntamente por un amigo con quien consumía bebidas alcohólicas en la vivienda de este último.