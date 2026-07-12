Capturan a hombre acusado de asesinato tras permanecer 10 años prófugo de la justicia en Cofradía

Un ciudadano de 29 años fue detenido por agentes policiales luego de permanecer prófugo de la justicia, al contar con una orden de captura pendiente por su presunta implicación en el delito de asesinato en la colonia Vida Nueva, Cofradía, Cortés.
Las autoridades informaron que el detenido, identificado como Pérez Pascual, quien tenía una orden judicial vigente emitida el 18 de julio de 2016 por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón.
El requerimiento legal fue girado debido a su presunta responsabilidad en un caso de asesinato, en perjuicio de Lesman Aminadan Hernández.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el individuo permaneció prófugo durante varios años luego de que se emitiera la orden judicial en su contra.
Las investigaciones y acciones de seguimiento desarrolladas por los equipos de inteligencia permitieron ubicarlo finalmente en el sector norte del territorio nacional.
Tras concretarse la detención, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trasladaron al sospechoso ante las autoridades judiciales de Tocoa, Colón, donde deberá enfrentar el procedimiento legal establecido por el caso que se le atribuye.