Capturan a mujer acusada por el supuesto delito de estafa de más de L200 mil en El Progreso

El Progreso, Honduras

Una mujer fue detenida por las autoridades por su presunta participación en una estafa mediante la modalidad de suplantación de identidad, en la que una víctima habría sido despojada de 397,900 lempiras en la colonia 7 de Abril, municipio de El Progreso, Yoro. La detenida, de 21 años de edad y originaria de El Progreso, fue arrestada durante un operativo desarrollado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Según las investigaciones, el hecho se originó cuando la víctima recibió mensajes a través de WhatsApp desde una cuenta que aparentaba ser de una familiar que reside en Estados Unidos.

Para ganarse su confianza, los supuestos estafadores utilizaron la fotografía de dicha persona en el perfil del número falso, logrando que la afectada creyera que mantenía comunicación directa con su pariente. De acuerdo con el reporte investigativo, los responsables del fraude convencieron a la víctima de que recibiría un envío de varias cajas con equipo tecnológico procedente del extranjero. Posteriormente, bajo el argumento de que el paquete permanecía retenido en una oficina aduanera de Honduras, le solicitaron efectuar diferentes transferencias de dinero para supuestamente agilizar la entrega de la mercancía. Las autoridades detallaron que la mujer detenida habría recibido en una cuenta bancaria un depósito de 243,950.00 lempiras, mientras que el perjuicio económico total ocasionado a la víctima ascendería a 397,900.00 lempiras, producto de varias operaciones realizadas durante el engaño.