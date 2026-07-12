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Capturan a mujer acusada por el supuesto delito de estafa de más de L200 mil en El Progreso

Una mujer de 21 años fue detenida por la DPI por su presunta participación en una estafa realizada mediante la suplantación de identidad

Capturan a mujer acusada por el supuesto delito de estafa de más de L200 mil en El Progreso

Agentes de la DPI capturaron a una mujer de 21 años, originaria de El Progreso, vinculada a una investigación por presunta estafa.

 Foto: Cortesía
El Progreso, Honduras

Una mujer fue detenida por las autoridades por su presunta participación en una estafa mediante la modalidad de suplantación de identidad, en la que una víctima habría sido despojada de 397,900 lempiras en la colonia 7 de Abril, municipio de El Progreso, Yoro.

La detenida, de 21 años de edad y originaria de El Progreso, fue arrestada durante un operativo desarrollado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Según las investigaciones, el hecho se originó cuando la víctima recibió mensajes a través de WhatsApp desde una cuenta que aparentaba ser de una familiar que reside en Estados Unidos.

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Para ganarse su confianza, los supuestos estafadores utilizaron la fotografía de dicha persona en el perfil del número falso, logrando que la afectada creyera que mantenía comunicación directa con su pariente.

De acuerdo con el reporte investigativo, los responsables del fraude convencieron a la víctima de que recibiría un envío de varias cajas con equipo tecnológico procedente del extranjero.

Posteriormente, bajo el argumento de que el paquete permanecía retenido en una oficina aduanera de Honduras, le solicitaron efectuar diferentes transferencias de dinero para supuestamente agilizar la entrega de la mercancía.

Las autoridades detallaron que la mujer detenida habría recibido en una cuenta bancaria un depósito de 243,950.00 lempiras, mientras que el perjuicio económico total ocasionado a la víctima ascendería a 397,900.00 lempiras, producto de varias operaciones realizadas durante el engaño.

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Al establecer comunicación con su familiar residente en Estados Unidos, la víctima descubrió que dicha persona no había realizado ningún envío, ni había sostenido la conversación que originó las transferencias de dinero.

Luego de las diligencias investigativas y la recopilación de indicios, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, giró una orden de captura el 7 de marzo de 2023, por la presunta comisión del delito de estafa.

La sospechosa quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, donde continuará el proceso establecido conforme a ley.

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Redacción La Prensa
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