Cae alias "La Chichuda", acusado de múltiples robos en San Pedro Sula

San Pedro Sula

De acuerdo con el informe policial, el detenido estaría vinculado a investigaciones relacionadas con robos a viviendas, vehículos y personas, además de un presunto caso de hurto de fibra óptica.

La Policía Nacional capturó a un hombre conocido con el alias de “La Chichuda”, quien es señalado preliminarmente por su presunta participación en una serie de robos registrados en distintos sectores de San Pedro Sula.

Las autoridades indicaron que el sospechoso fue identificado durante acciones operativas realizadas por agentes policiales, quienes le dieron captura para continuar con el proceso investigativo correspondiente.

Durante el procedimiento, los uniformados también reportaron el decomiso de supuestas sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, crack y marihuana.

La Policía Nacional señaló que las investigaciones continuarán para determinar la responsabilidad del detenido en los hechos que se le atribuyen y establecer si existen más personas involucradas en estas actividades delictivas.

El sospechoso será puesto a disposición de las autoridades competentes para que se siga el proceso legal correspondiente.