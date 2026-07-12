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Capturan a dos hombres por supuesta distribución de drogas en Puerto Cortés

Dos hombres fueron detenidos en la colonia Miraflores, en Puerto Cortés, por su presunta vinculación con la distribución de sustancias ilícitas

Capturan a dos hombres por supuesta distribución de drogas en Puerto Cortés

Dos hombres son detenidos por supuesto vínculo con venta de drogas en Puerto Cortés.

 Foto: Cortesía
Puerto Cortés, Honduras

Las autoridades policiales llevaron a cabo la detención de dos hombres en la colonia Miraflores, ubicada en el municipio de Puerto Cortés, por su supuesta participación en actividades relacionadas con el microtráfico de drogas y por presuntos vínculos con grupos delictivos organizados.

La captura fue ejecutada por agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante un operativo de allanamiento realizado en una vivienda como parte de las acciones de seguridad.

Como resultado de la inspección, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, 30 cartuchos de uso permitido, 56 paquetes con supuesta marihuana, 13 envoltorios que contenían presunta cocaína, un teléfono celular y una cantidad de dinero en efectivo.

Capturan a hombre con supuesta droga en la colonia Villa Florencia de SPS

Tras su captura, los sospechosos fueron remitidos a la autoridad competente, donde deberán enfrentar el proceso legal correspondiente por los delitos que les son imputados.

Las investigaciones continuarán conforme a lo establecido en la ley, mientras el Ministerio Público determina las acciones judiciales a seguir.

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Redacción La Prensa
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