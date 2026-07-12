Capturan a dos hombres por supuesta distribución de drogas en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

Las autoridades policiales llevaron a cabo la detención de dos hombres en la colonia Miraflores, ubicada en el municipio de Puerto Cortés, por su supuesta participación en actividades relacionadas con el microtráfico de drogas y por presuntos vínculos con grupos delictivos organizados.

La captura fue ejecutada por agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante un operativo de allanamiento realizado en una vivienda como parte de las acciones de seguridad.

Como resultado de la inspección, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, 30 cartuchos de uso permitido, 56 paquetes con supuesta marihuana, 13 envoltorios que contenían presunta cocaína, un teléfono celular y una cantidad de dinero en efectivo.