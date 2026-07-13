Remesas a Honduras superan los $6,515 millones en el primer semestre

Tegucigalpa, Honduras

La cifra representa un crecimiento de 12.34% en comparación con los 5,799.6 millones de dólares recibidos durante el mismo período de 2025, de acuerdo con datos publicados por el BCH el 10 de julio de 2026 .

Honduras registró un incremento interanual de 715.8 millones de dólares en el ingreso de remesas familiares al cierre de junio, lo que permitió finalizar el primer semestre de 2026 con 6,515.4 millones de dólares , según el Banco Central de Honduras (BCH).

Las remesas enviadas a Honduras provienen principalmente de Estados Unidos, con 6,410.6 millones de dólares, seguido de España, con 66.1 millones. Canadá y México también figuran entre los países de origen, aunque con montos considerablemente menores.

Las remesas familiares representan el 53.1% del total de divisas que recibe el país, mientras que las exportaciones de bienes y servicios aportan el 33.9%.

En ese contexto, el ingreso de divisas registró un incremento interanual de 11.6%, impulsado principalmente por el crecimiento de las remesas.

El informe ejecutivo semanal de indicadores del sistema financiero del BCH señala que, a junio de 2026, la acumulación de divisas netas ascendió a 1,436.4 millones de dólares, superior a los 1,015.9 millones registrados en igual período de 2025.

No obstante, ese crecimiento es inferior al observado entre 2024 y 2025, cuando alcanzó el 23.7%.

Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), explicó que el aumento en la acumulación de divisas durante 2024, 2025 y 2026 responde a tres factores principales: el incremento de las remesas familiares, los altos precios internacionales del café y el ingreso de recursos provenientes de préstamos externos, entre ellos los otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).