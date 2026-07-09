Desde cigarrillos hasta agroquímicos: el comercio ilícito campea en Centroamérica

Ciudad de Panamá, Panamá

La falta de control aduanero en las zonas francas y la debilidad de los intermediarios en la cadena de suministros, entre otros factores, facilitan en Centroamérica el comercio ilícito de una amplia variedad de productos, desde tabaco hasta agroquímicos, afirmó la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés).

Esta es una de las afirmaciones de la 'Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito', un informe de la Tracit que fue presentado el miércoles en la capital panameña por su director general, Jeffrey Hardy, en un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El Índice de Comercio Ilícito de la Tracit evalúa 158 economías a través de seis categorías, que incluyen aspectos como los impuestos y entorno económico, el marco regulatorio, la corrupción y los sistemas contra el blanqueo, y el control que ejerce el Gobierno sobre la cadena logística, entre otros.

En el índice más reciente, de 2025, Costa Rica y Panamá aparecen como los países mejor posicionados del istmo centroamericano, dijo Hardy a EFE.

Costa Rica se sitúa en el puesto 68 del mundo con 51,2 puntos y Panamá en el 81 con 49,6 puntos. Les siguen El Salvador (96 y 45,8 puntos); Belice (103 y 43,9 puntos); Guatemala (106 y 43,1 puntos); Honduras (129 y 39,3 puntos) y Nicaragua (149 y 33,3 puntos).

De América Latina, el país mejor posicionado es Uruguay, en el puesto 22 con 64,7 puntos. El informe global de la Tracit concluye que la media mundial de 49,9 puntos sobre 100 revela que la mayoría de los gobiernos no están bien preparados para prevenir o mitigar el comercio ilícito.