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Emigrantes inyectan $19,000 millones al Triángulo del Norte

Guatemala, Honduras y El Salvador, los países más integrados de Centroamérica, han recibido más de $19,000 millones de remesas entre enero y mayo de 2026.

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 14:57 -
  • Juan Carlos Rivera
Emigrantes inyectan $19,000 millones al Triángulo del Norte

Los tres países vecinos, Guatemala, Honduras y El Salvador, registraron un aumento en remesas en los primeros cinco meses de 2026 respecto a igual período de 2025.

 Foto : La Prensa
San Pedro Sula

Las remesas familias siguen siendo el principal pilar de las economías del Triángulo del Norte al generar un flujo de más de $19,000 millones en los primeros cinco meses a esta zona que es la más integrada de Centroamérica.

Según el Banco Central de Honduras (BCH), hasta mayo, este país recibió $5,290.9 millones, contra $4,672.6 millones percibidos en igual período de 2025 (13.2% más).

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Mientras las últimas cifras del Banco Central de Reserva (BCR) establecen que de El Salvador captó entre enero y abril $3,286.7 millones; registró una tasa de crecimiento acumulada de 6.8%. En esos meses del año pasado, recibió $3,076 millones.

El Banco de Guatemala contabilizó en igual lapso la suma de $10,653 millones, 7.5% más que en el mismo período de 2024: $9,910 millones.

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Economistas consultados por Diario La Prensa consideran que para estos tres países las remesas estabilizan el tipo de cambio, fortalecen las reservas internacionales y sostienen el consumo interno de mercancías y servicios, gran parte producidos por empresas de la región.

Angel Jiménez, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) en el norte del país, dice que las remesas son utiizadas por las familias prinicipalmente "para consumo" y "muy pocas ahorran".

Dentro de la economía de cada país, "las remesas compensan el desequilibrio de la balanza comercial", agrega el economista.

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Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

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