Galindo: Honduras reduce el volumen de agroexportaciones

San Pedro Sula

"Sin embargo, no se nota mucho estos bajones en la economía porque los valores, que son en dólares, van creciendo de acuerdo cómo van incrementando los precios del mercado. Los precios van creciendo a un ritmo de 8% anual y los valores en un ritmo de 6% anual. Entonces, eso compensa el bajón en el volumen", explicó.

En entrevista con La Prensa, Galindo, también gerente de la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), dijo que los análisis realizados por esta organización sobre el sector agroexportador indican que "desde el año 2016 hasta el 2025" hubo un decreciendo los volúmenes enviados al mercado exterior en un porcentaje de 2.4% anual.

Medardo Galindo, recién electo presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe (Fecaexca), alerta que Honduras registra un decrecimiento sostenido del 2.4% anual en los volúmenes de exportaciones agrícolas en la última década, situación que pone en grave riesgo la estabilidad de la economía nacional.

Recientemente, Galindo, agrónomo egresado de la Universidad Zamorano, asumió el cargo de presidente de la Fecaexca para el período 2026-2028 durante una reunión de elección del consejo directivo en la cual las organizaciones de la región discutieron sobre comercio exterior y el impacto las dificultades logísticas globales en la economía centroamericana.

Galindo le dijo a Diario La Prensa que el sector privado y gubernamental no pueden ser espectadores de lo que ocurre en el sector agroexportador pues, según él, "es peligroso estar cruzando los brazos porque si hubiera un descalabro de precios del mercado, por ejemplo, del café, básicamente habría un caos, la economía de Honduras no puede estar esperanzada solo en los precios".

"La otra situación es que hay una falsa idea de que la economía de Honduras se basa en las remesas. Las exportaciones que incluyen las del agro, los bienes generales, como los minerales y todo eso, más la maquila, son casi un 50% de las divisas y el otro 50% son las remesas. Entonces, no se puede descuidar ninguna de las dos columnas que generan las divisas. Básicamente, sobre eso hay que crear estrategias", expresó.

Para Galindo, máster en ciencias por la Universidad Estatal de Mississippi, platea que "hay que ver de qué manera se logra revertir esa tendencia, principalmente en los rubros producidos en el Valle de Sula". Considera que el Gobierno debe crear las estrategias para proteger la producción de bananos, palma aceitera y azúcar que continúan "con volúmenes a la baja".

Respecto al sector bananero, el cual participan las empresas trasnacionales y productores independiente, considera que "es necesario reorientar las exportaciones" y no solamente pensar en el mercado de Estados Unidos.

Los productores independientes, afectados por Eta y Iota en 2020, "pueden buscar nuevos mercados, digamos el mercado europeo o tal vez en la misma región, porque en la misma región, los centroamericanos están necesitando gran producción de bananos". En Honduras, "nosotros importamos bananos desde Guatemala, desde Nicaragua y Costa Rica. Entonces yo creo que es cuestión de reorientar bien los mercados de la producción para poder apoyar el banano y otros productos", explica.

Galindo es del criterio de que Honduras cuenta "con todas las armas para poder desarrollar las exportaciones" y, aclara, que "no es necesario ir a Israel o ir a otros países" a buscar ayuda.