Precio el maíz subió 13% entre enero y junio en Honduras

San Pedro Sula

El precio de maíz blanco al por mayor experimentó un aumentó de más de 13% en el primer semestre de 2026 impactando negativamente en el precio de las tortillas, alimento básico de millones de familias hondureñas. Según datos del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (Simpah), en el Mercado Medina-Concepción de San Pedro Sula, el precio máximo de la carga de maíz blanco pasó de L1,220 (finales de diciembre de 2025) a L1,380 (junio de 2026), lo cual representa un incremento absoluto de L160, equivalente a 13.11%. Las mujeres que se dedican a elaborar tortillas en el Mercado Guamilito de San Pedro Sula le dijeron a Diario La Prensa que "todas están preocupadas" porque "lo que está afectado el precio el aumento semanal del gas" y "no el de la harina de maíz".

"Nos han mantenido el precio del saco de 50 libras de harina de maíz, pagamos L521. Pero lo que nos preocupa a todas es el aumento de L5 de precio del chimbo de gas. Nosotros, a pesar de ese aumento, no le hemos subido al precio de las tortillas para que los clientes no se corran", dijo Rubi Saavadrea, quien tiene más de treinta años de vender tortillas en ese mercado. En este lugar, a donde muchas familias asisten a comprar tortillas, el paquete de 8 unidades tiene un precio de L10, a razón de L1.25 por cada una. El alza de precios del maíz y las tortilla es producto de la suma de variables, como una baja producción nacional del grano, aumento de precios de fertilizantes y fletes por el incremento del precio de los combustibles derivado del encarecimiento del petróleo en el mercado internacional a raíz del problema bélico en Medio Oriente. Durante el período del conflicto, de acuerdo con el Observatorio en Seguridad alimentaria y Nutricional (Obsan) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el precio promedio de una libra de maíz en San Pedro Sula pasó de L7.30 (febrero, antes de la guerra) a L8.00 (junio). Sandy Montejo, con 25 años haciendo tortillas en Guamilito, le dijo a La Prensa que 2026 "ha sido el año cuando más dificultades ha habido debido a que el precio del gas es el que más afecta". "Yo gasto un chimbo de gas al día y eso si me preocupa. No vemos una solución a este problema, sube como el precio de la gasolina", dijo. Ella considera que el aumento del precio de las tortillas no solo afecta a las familias que adquieren para consumo en el hogar, sino a los negocios dedicados a la venta de comidas, como restaurantes, principalmente medianos y pequeños. Montejo produce tortillas amarillas y anaranjadas "por pedidos para los restaurantes que venden tacos birria a L1.50 cada una, precio que también ha subido" respecto al pagado por sus clientes el año anterior.