Honduras, con 0.01% de carros eléctricos, paga a más de $104 el barril

San Pedro Sula

Pese a que Honduras está pagando un precio promedio de barril de petróleo de más de $104, un 32,9% más que en febrero de este año, carece de una estrategia que permita contrarrestar el golpe ocasionado en la economía por el conflicto en Oriente Medio.

El conflicto bélico en Oriente Medio estalló el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de bombardeos aéreos sorpresa contra múltiples objetivos en Irán, en una operación coordinada que incluyó ataques a instalaciones militares, nucleares y de liderazgo. Irán respondió de inmediato con oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, lo que rápidamente escaló las tensiones en todo Oriente Medio, provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo y generó disrupciones en el estratégico estrecho de Ormuz. Un mes después de haber estallado ese conflicto, es decir, en marzo, Honduras observó un aumento en su factura petrolera. Respecto a febrero, esta subió $92.6 millones, de los cuales $60.2 millones corresponden al alza de los precios del barril. Ese mes, Honduras importó más de 2.6 millones de barriles, según el Banco Central de Honduras. En los primeros tres meses de 2026, las empresas comercializadoras de combustibles en el país ingresaron el 76.3% (más de 5.3 millones barriles) del total importado. En segundo lugar se ubican las otras empresas importadoras de gas LPG, con el 11.9% del total, mientras que las empresas generadoras térmicas de energía eléctrica representaron el 11.8%. En otras palabras, más del 76% del combustible importado es consumido por un parque vehicular compuesto por más de 3.8 millones de vehículos, según cifras del Instituto de la Propiedad (IP) citadas por el BCH. Entre esta cantidad de automotores, los vehículos eléctricos e híbridos representan solamente el 0.01% hasta marzo de 2026.

Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y ahora empresario impulsor del uso de vehículos eléctricos, afirma que el gobierno de Honduras, entre otras medidas, debe aprobar una ley que fomente la movilidad eléctrica para reducir la dependencia de los derivados del petróleo. En 2024, la Secretaría de Energía, con el apoyo de Alemania, creó el Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Movilidad Eléctrica en Honduras, pero en 2026 este tema no figura en la agenda gubernamental y solo permanece como una tarea pendiente para la Asociación de Importadores de Vehículos Eléctricos. Mossi, miembro de esa organización, plantea que si el conflicto en Oriente Medio continúa, “nos mantendremos al menos a unos $40 por encima del precio del barril de crudo (sobre el precio de febrero). Muchos países han tomado acción al respecto en anteriores crisis petroleras, incluso en naciones que producen petróleo, como los nórdicos, europeos y asiáticos. Más cercano a casa: Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala y El Salvador llevan la delantera y han adoptado reformas importantes respecto a los vehículos eléctricos como manera de mitigar el shock”. “Estos países adoptaron legislación para la movilidad eléctrica. Resulta que el carro eléctrico tiene diversas innovaciones que requieren cambios legales. Por ejemplo, los impuestos están basados en el cilindraje del motor de combustión interna; los carros eléctricos no tienen ese tipo de motor y su capacidad se mide en kWh. Para ello, la gran mayoría ha adoptado un régimen de exoneración a la importación de vehículos eléctricos, exoneración del registro, lo que garantiza mejor financiamiento y precios más accesibles al consumidor. También incluye reformas a la Ley de Contratación del Estado para permitir que el mismo Estado pueda comprar carros eléctricos”, explica Mossi. Agrega que “los carros eléctricos reducen el costo del flete en hasta 80% y además eliminan la producción de gases dañinos a la salud. En Costa Rica hay una facilidad regional recicladora de baterías. En Estados Unidos, el mercado de carros eléctricos de segunda mano ha visto un resurgimiento como reacción a los altos costos del combustible”. En Honduras, varias empresas distribuidoras de productos han iniciado la transición hacia una movilidad más sostenible al incorporar camiones y vehículos eléctricos a sus flotas de reparto. De esta manera, buscan reducir costos operativos, disminuir las emisiones contaminantes y responder al alto precio de los combustibles fósiles.

El Informe sobre las Perspectivas Económicas, publicado por la OCDE el 3 de junio, advierte que de persistir las tensiones en Oriente Medio, la economía mundial enfrentará un escenario de alto riesgo con graves consecuencias y recomienda a sus Estados miembros tomar medidas. Esto, según el organismo, está alimentando una mayor inflación global (que podría alcanzar el 4.0% en el G20 durante 2026) al mismo tiempo que frena el crecimiento económico.