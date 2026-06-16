El agro necesita una estrategia contra el fenómeno El Niño

San Pedro Sula

El Gobierno de Honduras debe crear y ejecutar de manera inmediata una estrategia integral para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en el sector agrícola, plantea Dulio Medina, presidente de Prograno. Este evento climático, ya confirmado por la Noaa, amenaza con intensificar la sequía en el corredor seco y reducir drásticamente las precipitaciones durante los meses críticos de julio y agosto. Durante estos meses, además, la canícula (período seco y caluroso que ocurre en medio de la temporada de lluvias) por ser más intensa pone en riesgo la producción de maíz, frijol y otros granos básicos en los principales valles del país. Sin una respuesta urgente, todo el país enfrentará antes de finalizar 2026 escasez de alimentos, aumento de precios y pérdidas económicas millonarias que afectarán la seguridad alimentaria nacional.

Según Medina, las autoridades tienen la responsabilidad histórica de proteger a los productores y convertir esta emergencia en una oportunidad de modernización agrícola sostenible. “Cuando nosotros tengamos controlado el tema de cómo almacenar agua, vamos a sobrevivir sembrando con riego y lo vamos a hacer”, dijo Medina a Dinero & Negocios. Debido a que el fenómeno reducirá significativamente las lluvias, el Gobierno debe tomar medidas concretas de almacenamiento hídrico en los valles más productivos. Medina considera que “Honduras cuenta con ventajas comparativas en recursos hídricos frente a Nicaragua y El Salvador, pero carece de infraestructura adecuada”. De cara a El Niño, los productores requieren apoyo técnico y financiero para instalar sistemas de riego que garanticen ciclos productivos estables.