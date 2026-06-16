El agro necesita una estrategia contra el fenómeno El Niño

El Gobierno de Honduras debe crear y ejecutar de manera inmediata una estrategia integral para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en el sector agrícola, plantea Dulio Medina, presidente de Prograno.
Este evento climático, ya confirmado por la Noaa, amenaza con intensificar la sequía en el corredor seco y reducir drásticamente las precipitaciones durante los meses críticos de julio y agosto.
Durante estos meses, además, la canícula (período seco y caluroso que ocurre en medio de la temporada de lluvias) por ser más intensa pone en riesgo la producción de maíz, frijol y otros granos básicos en los principales valles del país.
Sin una respuesta urgente, todo el país enfrentará antes de finalizar 2026 escasez de alimentos, aumento de precios y pérdidas económicas millonarias que afectarán la seguridad alimentaria nacional.
Según Medina, las autoridades tienen la responsabilidad histórica de proteger a los productores y convertir esta emergencia en una oportunidad de modernización agrícola sostenible.
“Cuando nosotros tengamos controlado el tema de cómo almacenar agua, vamos a sobrevivir sembrando con riego y lo vamos a hacer”, dijo Medina a Dinero & Negocios.
Debido a que el fenómeno reducirá significativamente las lluvias, el Gobierno debe tomar medidas concretas de almacenamiento hídrico en los valles más productivos.
Medina considera que “Honduras cuenta con ventajas comparativas en recursos hídricos frente a Nicaragua y El Salvador, pero carece de infraestructura adecuada”.
De cara a El Niño, los productores requieren apoyo técnico y financiero para instalar sistemas de riego que garanticen ciclos productivos estables.
Los productores demandan la aprobación inmediata de una ley que permita el pago de deudas agrícolas a 20 años. Esta iniciativa, que ya la presentaron en febrero ante el Congreso Nacional, “ofrece plazos realistas y condiciones viables para pequeños y medianos agricultores”.
El proyecto distingue entre productores con garantías débiles y aquellos con mayor solvencia económica, pero las negociaciones actuales muestran retrocesos que generan incertidumbre y desaliento en el sector.
La aprobación legislativa representa un instrumento clave para evitar el abandono de tierras agrícolas.“Todas las catástrofes aquí se enfrentan con subsidios y con abrirles las oportunidades a los sectores”, señala Medina.
El dirigente agrícola plantea que “lo más urgente para el sector es el fomento prioritario a sistemas de recolección de agua y riego técnico para 20,000 manzanas georreferenciadas en el país”.
El Ejecutivo puede otorgar subsidios directos para la instalación de estos sistemas que operan con energía eléctrica. Incentivos diferenciados en tarifas eléctricas impulsan la productividad y permiten hasta tres ciclos anuales de cultivo.
Esta estrategia transforma la vulnerabilidad climática en eficiencia productiva sostenida, explica, y garantiza la permanencia del área cultivada.
A criterio de él, un monitoreo continuo garantizará el uso transparente y efectivo de los recursos públicos “gracias a que la georreferenciación de parcelas facilita el control preciso de la ayuda estatal y evita cualquier tipo de abuso”.
“Hay que atacar con subsidios, con ayuda directa económica al sector y con ayuda directa para habilitar el sistema productivo”, enfatiza el dirigente de Prograno.
“La emergencia climática exige convertir decretos en obras concretas de almacenamiento hídrico en los valles principales. Nicaragua avanza con medidas similares, mientras Honduras se arriesga al rezago si mantiene indecisiones”