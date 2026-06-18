Más hondureños utilizan internet móvil que el servicio fijo

San Pedro Sula

Según el Informe Trimestral del Sector de Telecomunicaciones del cuarto trimestre de 2025 , publicado recientemente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el número suscriptores de internet fijo disminuyo 1% (sumaron 558,334), mientras el número suscriptores de internet móvil aumentó 1.61%, sumando un total de 6,717,163.

Los hondureños eligen en mayor medida las conexiones móviles de internet frente a las suscripciones fijas, lo cual indica que los celulares se consolidan como herramienta esencial para impulsar negocios, realizar actividades académicas, mantener comunicación diría acceder de forma inmediata a información y servicios digitales.

En otras palabras, 6 de cada 100 hondureños cuenta con suscripción fija de internet y 67 de cada 100 hondureños poseen el servicio de internet móvil. Igualmente, la cantidad de hondureños con internet móvil con conectividad de banda ancha (tecnología 3G y 4G) creció 0.63% y y sumó 5,505,490 suscriptores conectados con tecnologías 3G o 4G.

Por otro lado, el número de personas con internet fijo con conectividad de banda ancha disminuyo 0.98%, la suma bajó a 478,892 usuarios.

En terminos generales, durante 2025, Honduras experimentó un crecimiento de 1.71% en la cantidad de líneas telefónicas móviles, las cuales totalizaron 7,070,203, es decir, 69 de cada 100 hondureños posee una línea telefónica móvil.

Manuel Menjivar, una sampedrano usuario de telefonía móvil, dice que "sale más barato tener tener internet móvil porque evita el doble gasto, el de la casa y el de uso personal".

"Con internet móvil, yo hago pagos en los bancos desde el teléfono, hago pedidos, puedo compartir Wi-Fi y en estos días hasta veo los partidos del Mundial. Si estoy en la casa, puedo compartir Wi-Fi también", dice. "Vemos que después de la pandemia todo ha cambiado hasta la manera de ver los partidos de fútbol".

Durante el Mundial de Qatar 2022, la mayoría de los hondureños disfrutaron de los partidos de forma gratuita a través de la televisión abierta. Actualmente, deben contar con un servicio pagado o tener aplicaciones extranjeras con la ventaja que pueden seguir en vivo el torneo en cualquier lugar gracias a las conexiones móviles.

Elías Díaz, un pintor hondureño con exposiciones dentro y fuera del país, dice "gracias a internet" él promociona sus obras por medio de Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp.

"En Instragam promociono, por ejemplo, con mi cuenta @joseeliasarte, subo fotos y videos de mis obras y de las actividades en las cuales participó. También en Tik Tok. Para hacer esto, tengo un plan de telefonía móvil que pago mensualmente. Hace diez años no hacía esto, pero hoy debo hacerlo porque es la tendencia", dice Díaz. "También comparto Wi-Fi a la computadora".

Según la Wireless Broadband Alliance (WBA), la tecnología Wi-Fi se ha convertido en la tecnología de conectividad inalámbrica más extendida y crítica en el mundo, impulsando el uso residecial como empresarial.

En el informe WBA Industry Report 2026, esa organización destaca que el Wi-Fi ya no es solo un complemento, sino el pilar fundamental que permite experiencias digitales fluidas, facilita la transformaciones digital en hogares, empresas, ciudades inteligentes y sectores verticales como salud, educación, comecio minorista y transporte.