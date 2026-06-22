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Honduras exporta más de 6.5 millones de sacos y rebasa el pronóstico

Honduras tenía previsto cerrar en septiembre la cosecha 2025-2026 con una exportacíón de 6.5 millones de sacos, pero este 22 de junio ya rebasó esa cantidad.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 14:09 -
  • Juan Carlos Rivera
Honduras exporta más de 6.5 millones de sacos y rebasa el pronóstico

A tres meses de concluir el ciclo 2025-2026, Honduras ya supera el pronóstico de exportación de café de 6.5 millones de sacos.

 Foto : La Prensa / Archivo
San Pedro Sula

Honduras superó este lunes el pronóstico de exportación de café para la cosecha 2025-2026 al enviar al mercado internacional más de 6.5 millones de quintales (sacos de 46 kilogramos).

De acuerdo con cifras preliminares actualizadas por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), hasta el viernes 19 de junio las exportaciones registradas alcanzaban 6,496,783 sacos. Con los embarques adicionales confirmados este lunes, el volumen total ha superado la barrera de los 6.5 millones de quintales, cumpliendo al 100% y ligeramente por encima del pronóstico inicial de 6,500,000 sacos.

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A tres meses para concluir el actuaal ciclo, esto representa un logro importante para el sector cafetalero hondureño que se consolida como una fuente generadora de divisas agrícolas del país.

Honduras ha comercializado a un precio promedio de $317.60 por saco de 46 kilogramos, cifra que se mantiene por encima de las cotizaciones de referencia en la Bolsa de Nueva York (alrededor de $267-275 por quintal en los contratos recientes).

Aunque el promedio muestra una disminución respecto a la cosecha anterior, el diferencial positivo frente a la bolsa deestaca la calidad y el valor agregado del producto hondureño en los mercados internacionales.

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Esta ventaja en precios ha contribuido a una generación de divisas que ya supera los $2,100 millones en la presente temporada, de acuerdo con cifras preliminares de Ihcafe.

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Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

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