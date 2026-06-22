Honduras exporta más de 6.5 millones de sacos y rebasa el pronóstico

San Pedro Sula

Honduras superó este lunes el pronóstico de exportación de café para la cosecha 2025-2026 al enviar al mercado internacional más de 6.5 millones de quintales (sacos de 46 kilogramos). De acuerdo con cifras preliminares actualizadas por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), hasta el viernes 19 de junio las exportaciones registradas alcanzaban 6,496,783 sacos. Con los embarques adicionales confirmados este lunes, el volumen total ha superado la barrera de los 6.5 millones de quintales, cumpliendo al 100% y ligeramente por encima del pronóstico inicial de 6,500,000 sacos.

A tres meses para concluir el actuaal ciclo, esto representa un logro importante para el sector cafetalero hondureño que se consolida como una fuente generadora de divisas agrícolas del país. Honduras ha comercializado a un precio promedio de $317.60 por saco de 46 kilogramos, cifra que se mantiene por encima de las cotizaciones de referencia en la Bolsa de Nueva York (alrededor de $267-275 por quintal en los contratos recientes). Aunque el promedio muestra una disminución respecto a la cosecha anterior, el diferencial positivo frente a la bolsa deestaca la calidad y el valor agregado del producto hondureño en los mercados internacionales.