Sequía pone en riesgo la producción de granos básicos en Honduras

La producción de granos básicos en Honduras registra una reducción en las áreas de siembra durante 2026 como consecuencia de la sequía y la irregularidad de las lluvias, un escenario que pone en riesgo las expectativas de cosecha y genera preocupación en el sector agrícola.
Abraham Moisés Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), informó que la superficie destinada al cultivo ha disminuido de forma considerable, ya que numerosas tierras que tradicionalmente se siembran permanecen sin cultivar por la falta de condiciones climáticas favorables.
“Cruzamos los dedos para que haya buen resultado de la cosecha con las siembras que se están haciendo”, expresó el funcionario, al referirse a la incertidumbre que rodea el actual ciclo agrícola.
Molina reconoció que ya se registran pérdidas en zonas específicas, especialmente en el corredor seco, donde varios cultivos de subsistencia se han perdido pese a los esfuerzos de los productores. No obstante, aclaró que, en términos de extensión territorial, la afectación aún no es elevada, aunque sí impacta a un alto número de pequeños agricultores.
Ante este panorama, el Gobierno ha intensificado las acciones de apoyo, incluyendo asistencia humanitaria en las regiones más afectadas, entrega de insumos para ganaderos y coordinación con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Proyecciones de siembra
Abraham Moisés Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), advirtió que las perspectivas para el ciclo agrícola 2026 no son favorables debido a los efectos del cambio climático.
En el caso del frijol, uno de los principales granos básicos de consumo en Honduras, se proyecta la siembra de unas 100,000 manzanas a través del programa de incentivos a la producción, con el que se prevé beneficiar a igual número de productores.
El panorama para el maíz es aún más incierto. Muchos agricultores todavía no han decidido si sembrarán debido al riesgo de perder sus cultivos por la falta de lluvias, una situación que podría provocar una reducción significativa en la producción nacional de este grano.
Respecto al arroz, Molina explicó que las expectativas dependen en gran medida de los acuerdos de precio entre los productores y la industria. No obstante, las proyecciones apuntan a una producción de entre 600,000 y 700,000 quintales, por encima de la registrada el año pasado, cuando no alcanzó el medio millón.
Hasta la fecha, ya se reportan cerca de 240,000 quintales de arroz producidos, volumen que representa más de la mitad de toda la cosecha obtenida durante el ciclo anterior.
Por su parte, Dulio Medina, representante de los productores de granos básicos, advirtió que el mayor impacto de la sequía se reflejará en la producción de frijol.
Según explicó, si la falta de lluvias persiste durante las siembras de postrera y postrera tardía, Honduras podría dejar de producir hasta 500,000 quintales de frijol este año.
Medina detalló que en varias zonas de Olancho y El Paraíso ya se perdió parte de la siembra de frijol debido a la escasez de lluvias.
Actualmente, Honduras produce en promedio 1.2 millones de quintales de frijol al año. Sin embargo, las proyecciones para 2026 apuntan a una caída hasta los 700,000 quintales, un descenso que encendería las alertas sobre el abastecimiento y el posible incremento en los precios de este alimento básico.
El comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será determinante para definir el rumbo del ciclo agrícola, en un contexto marcado por la vulnerabilidad al cambio climático y la incertidumbre que enfrenta el sector agrícola hondureño.