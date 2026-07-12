Sequía pone en riesgo la producción de granos básicos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La producción de granos básicos en Honduras registra una reducción en las áreas de siembra durante 2026 como consecuencia de la sequía y la irregularidad de las lluvias, un escenario que pone en riesgo las expectativas de cosecha y genera preocupación en el sector agrícola. Abraham Moisés Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), informó que la superficie destinada al cultivo ha disminuido de forma considerable, ya que numerosas tierras que tradicionalmente se siembran permanecen sin cultivar por la falta de condiciones climáticas favorables. “Cruzamos los dedos para que haya buen resultado de la cosecha con las siembras que se están haciendo”, expresó el funcionario, al referirse a la incertidumbre que rodea el actual ciclo agrícola.

Molina reconoció que ya se registran pérdidas en zonas específicas, especialmente en el corredor seco, donde varios cultivos de subsistencia se han perdido pese a los esfuerzos de los productores. No obstante, aclaró que, en términos de extensión territorial, la afectación aún no es elevada, aunque sí impacta a un alto número de pequeños agricultores. Ante este panorama, el Gobierno ha intensificado las acciones de apoyo, incluyendo asistencia humanitaria en las regiones más afectadas, entrega de insumos para ganaderos y coordinación con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Proyecciones de siembra

Abraham Moisés Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), advirtió que las perspectivas para el ciclo agrícola 2026 no son favorables debido a los efectos del cambio climático. En el caso del frijol, uno de los principales granos básicos de consumo en Honduras, se proyecta la siembra de unas 100,000 manzanas a través del programa de incentivos a la producción, con el que se prevé beneficiar a igual número de productores.