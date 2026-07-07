Copeco prevé ampliar la alerta verde por sequía a más municipios del país

Tegucigalpa, Honduras.

"No es una cuestión caprichosa, no es de decir este quiero que entre y este no quiero que entre. La distorsión en el patrón de lluvias afecta a los 298 municipios del país, pero la cantidad de lluvia que cae de manera normal en algunos municipios, aunque disminuya, sigue siendo suficiente como para sostener los cultivos", manifestó Márquez.

Nelson Márquez , secretario de los despachos de Copeco, explicó que la incorporación de nuevos municipios responde a criterios técnicos y no a decisiones arbitrarias.

De concretarse la medida, el número de municipios bajo alerta verde ascendería a cerca de 80, luego de que hace dos meses las autoridades declararan esta condición en 75 localidades por los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño .

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este martes que en las próximas horas podría ampliar la alerta verde entre cuatro y seis municipios debido a las afectaciones provocadas por la sequía y la alteración en el patrón de lluvias que impacta varias regiones de Honduras.

El funcionario indicó que los nuevos municipios que podrían ingresar a la alerta ya no pertenecen únicamente a la zona sur del país, sino que también incluyen sectores del norte de Comayagua y áreas del departamento de Yoro.

Según Márquez, la falta de precipitaciones durante la siembra de primera ha reducido la disponibilidad de agua necesaria para mantener los cultivos en varias comunidades.

"Hay algunos municipios que van hacia el norte de Comayagua, incluso algunos pegando hasta el departamento de Yoro, que podrían llegar a entrar en este listado, producto de que el patrón de lluvias que hemos tenido para la siembra de primera no está siendo suficiente como para sostener los cultivos", señaló secretario de los despachos de Copeco.

El titular de Copeco explicó que la asistencia será diferenciada según la magnitud de las afectaciones. En los municipios donde ya no será posible obtener cosechas, las acciones estarán enfocadas en ayuda humanitaria.

"En los municipios donde el patrón de lluvias se alteró y no van a poder llegar a cosechas hay que llegar con ayuda humanitaria", afirmó Márquez.

Márquez detalló que parte de esa asistencia ya se ejecuta mediante recursos gestionados por el Estado de Honduras y canalizados a través de organismos de Naciones Unidas, entre ellos UNICEF, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos.

El funcionario aseguró que 33 municipios ya reciben apoyo mediante estos mecanismos internacionales y destacó que la información utilizada para determinar las zonas afectadas también cuenta con el respaldo técnico de Naciones Unidas.

Además, explicó que en aquellas zonas donde aún existen condiciones para producir, el respaldo estará orientado al fortalecimiento de la actividad agrícola.

"No tiene sentido llevar apoyo para la producción donde sabe que lo va a perder, pero sí tiene todo el sentido del mundo apoyar aquellos municipios donde el patrón de lluvia todavía da oportunidad de cosechar, tanto para la siembra de primera como para la de postrera", concluyó el funcionario.