Muere Nora Cruz, la quinta víctima del accidente vial en Morazán, Yoro

YORO, HONDURAS

La nueva víctima fue identificada como Nora Cruz, originaria de la comunidad de El Jaral, en el municipio de Sulaco, Yoro.

El número de víctimas mortales por el accidente de autobús registrado el pasado domingo en el sector de La Regina, municipio de Morazán, departamento de Yoro, aumentó a cinco tras confirmarse el fallecimiento de una de las personas que permanecía hospitalizada.

Su deceso fue confirmado por familiares durante la noche del lunes, luego de permanecer en estado grave a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.

Con esta muerte, asciende a cinco la cifra de personas fallecidas como resultado del accidente de tránsito. El autobús accidentado transportaba al menos 30 pasajeros cuando ocurrió el siniestro en el sector de La Regina.

Además de Nora Cruz, las otras cuatro víctimas mortales de este fatal percance vial fueron identificadas como Santos Luciano Rivera, de 45 años; Delmis Suyapa Ramos, de 28, y su hija de 5 años, y José Manuel Hernández, cuya edad no fue precisada.

El hecho también dejó al menos 24 personas heridas, varias de ellas con lesiones de consideración, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

El conductor del autobús involucrado en el accidente fue detenido por las autoridades y será presentado ante los tribunales, donde enfrentará cargos por los presuntos delitos de homicidio, conducción temeraria y lesiones.

De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el conductor del bus se desplazaba a exceso de velocidad al momento del hecho.