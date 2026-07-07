Ingreso de humedad y vaguada alterarán las condiciones secas en Honduras este martes

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes 7 de julio de 2026 predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño; sin embargo, el ingreso de otros fenómenos meteorológicos alterará el clima en varias zonas del país.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo de protección, el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe estará interactuando directamente con una vaguada en altura. Esta interacción generará la presencia de lluvias y chubascos que irán de débiles a moderados, afectando principalmente a los departamentos de las regiones oriental, noroccidental y diversas áreas del norte del país.

Sumado a las precipitaciones, los expertos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtieron que persiste la densa masa de polvo del Sahara sobre el espacio aéreo nacional. Se detalló que las concentraciones de estas partículas flotantes se mantendrán entre los 30 y 40 microgramos por metro cúbico, por lo que se recomienda precaución a las personas con problemas respiratorios.

Por otra parte, Copeco indicó que el oleaje en ambas costas se mantendrá dentro de los parámetros normales y óptimos para la navegación. Tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca se registrarán olas con una altura estimada de 1 a 3 pies.

Las autoridades instan a la población de las regiones donde se esperan lluvias a mantenerse informada ante cualquier cambio repentino.