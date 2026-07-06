Nasry Asfura supervisa inversión de 624 millones de dólares para modernizar Puerto Cortés

El presidente Nasry Asfura conoció este lunes los avances del plan de inversión de 624 millones de dólares que ejecuta la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés, durante una reunión de trabajo con el gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara, representantes de la concesionaria, Banco Ficohsa y el comité técnico.
Las obras permitirán modernizar la infraestructura portuaria, aumentar la capacidad operativa y fortalecer la competitividad del principal puerto del país.
Durante el encuentro se presentó el avance de las inversiones contempladas para la ampliación y modernización de Puerto Cortés, entre ellas la incorporación de nuevas maquinarias y las mejoras en los muelles, proyectos orientados a incrementar el movimiento de carga y consolidar al puerto como un referente logístico en Centroamérica.
Burbara, explicó que el presidente Asfura mantiene una supervisión constante de los proyectos de inversión que se desarrollan en Puerto Cortés, con el propósito de garantizar su ejecución y acelerar el crecimiento económico mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad portuaria.
Entre las obras contempladas destacan la adquisición de nuevas grúas pórtico, la ampliación y modernización de los muelles 4 y 5, así como otras mejoras que permitirán incrementar significativamente la capacidad operativa del puerto hacia finales de 2027.
El gerente de la ENP, señaló que la confianza de la empresa privada para continuar invirtiendo en Honduras es una señal positiva para el país y aseguró que estas inversiones fortalecerán el movimiento de mercancías, facilitarán el comercio exterior y crearán nuevas oportunidades de empleo para miles de hondureños.
Asimismo, destacó que un puerto más moderno y eficiente permitirá atraer mayores flujos de materia prima y exportaciones, impulsando la instalación de nuevas inversiones productivas y consolidando a Honduras como un destino más competitivo para los negocios.
El funcionario informó que el Gobierno mantiene mesas técnicas de seguimiento de forma permanente con los diferentes actores involucrados, a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma de ejecución y verificar el avance de cada una de las obras previstas.