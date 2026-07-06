Nasry Asfura supervisa inversión de 624 millones de dólares para modernizar Puerto Cortés

Puerto Cortés.

El presidente Nasry Asfura conoció este lunes los avances del plan de inversión de 624 millones de dólares que ejecuta la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés, durante una reunión de trabajo con el gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara, representantes de la concesionaria, Banco Ficohsa y el comité técnico.

Las obras permitirán modernizar la infraestructura portuaria, aumentar la capacidad operativa y fortalecer la competitividad del principal puerto del país.

Durante el encuentro se presentó el avance de las inversiones contempladas para la ampliación y modernización de Puerto Cortés, entre ellas la incorporación de nuevas maquinarias y las mejoras en los muelles, proyectos orientados a incrementar el movimiento de carga y consolidar al puerto como un referente logístico en Centroamérica.

Burbara, explicó que el presidente Asfura mantiene una supervisión constante de los proyectos de inversión que se desarrollan en Puerto Cortés, con el propósito de garantizar su ejecución y acelerar el crecimiento económico mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad portuaria.