Urgen a madres hondureñas en EE UU tramitar doble nacionalidad de sus hijos

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió a las madres hondureñas que residen en Estados Unidos a registrar en los consulados a sus hijos nacidos en ese país, como una medida de protección ante el escenario migratorio que enfrentan miles de connacionales amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El llamado se produce luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para poner fin al TPS no pueden ser revisadas por tribunales federales. Según el Conadeh, aunque el caso estaba relacionado con Haití y Siria, el alcance del fallo impacta también a las 17 designaciones vigentes del programa, incluida la de Honduras.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, pidió a las familias hondureñas gestionar la doble nacionalidad de sus hijos nacidos en territorio estadounidense, especialmente en aquellos casos en los que los padres se encuentran en condición migratoria irregular. “A las madres que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos y que se encuentran en una situación irregular, que acudan a las oficinas consulares de Honduras en los Estados Unidos para registrar a sus hijos y tengan doble nacionalidad”, expresó.
La funcionaria advirtió que la falta de registro puede generar serias dificultades para las familias que son retornadas a Honduras, sobre todo cuando los padres no cuentan con la documentación necesaria para traer consigo a sus hijos. “Se están presentando muchos casos con dificultad cuando son retornados al país y no pueden traer a sus hijos. Si tienen una doble nacionalidad, el proceso es más fácil”, indicó Reyes.
El Conadeh también instó al Estado hondureño a fortalecer la atención consular en Estados Unidos, agilizando la emisión de pasaportes, documentos de identidad y registros de nacimiento para los menores hijos de hondureños. La institución considera que estos trámites pueden ser determinantes para evitar mayores afectaciones en caso de deportaciones o retornos forzados.
Reyes señaló que el fallo de la Corte Suprema “complica un poco la situación” de los beneficiarios del TPS, en un contexto en el que la política migratoria estadounidense mantiene un enfoque más restrictivo. Aunque no todos los hondureños amparados por este beneficio tienen previsto regresar al país, el Conadeh considera necesario que el Gobierno se prepare ante eventuales retornos.
En ese sentido, la institución recomendó diseñar un plan de reintegración para los hondureños que puedan volver al país, con acceso a oportunidades de empleo, asistencia social y comunitaria, así como acompañamiento en salud mental para las familias afectadas por procesos de separación.
“Se les debe atender en su salud mental por el impacto de la separación familiar, porque se están dando casos de padres y madres que vienen afectados por la separación de sus hijos”, concluyó Reyes.