Urgen a madres hondureñas en EE UU tramitar doble nacionalidad de sus hijos

Tegucigalpa, Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió a las madres hondureñas que residen en Estados Unidos a registrar en los consulados a sus hijos nacidos en ese país, como una medida de protección ante el escenario migratorio que enfrentan miles de connacionales amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El llamado se produce luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para poner fin al TPS no pueden ser revisadas por tribunales federales. Según el Conadeh, aunque el caso estaba relacionado con Haití y Siria, el alcance del fallo impacta también a las 17 designaciones vigentes del programa, incluida la de Honduras.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, pidió a las familias hondureñas gestionar la doble nacionalidad de sus hijos nacidos en territorio estadounidense, especialmente en aquellos casos en los que los padres se encuentran en condición migratoria irregular. “A las madres que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos y que se encuentran en una situación irregular, que acudan a las oficinas consulares de Honduras en los Estados Unidos para registrar a sus hijos y tengan doble nacionalidad”, expresó.