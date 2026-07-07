Argentina vs Egipto, Messi se juega el boleto, EN VIVO, Mundial 2026: Hora y dónde verlo

Atlanta, Estados Unidos.

La selección nacional de Argentina afronta este martes uno de los compromisos más importantes de su camino en el Mundial 2026 cuando se mida a Egipto por un boleto a los cuartos de final, en un duelo que ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados al fútbol alrededor del planeta. La vigente campeona del mundo llega a esta instancia con la firme intención de defender la corona conquistada hace cuatro años y dar un paso más hacia el histórico bicampeonato, una hazaña que solo está al alcance de las selecciones más grandes de la historia. Sin embargo, enfrente tendrá a una selección egipcia que ha sorprendido por su rendimiento durante el torneo y que buscará protagonizar uno de los mayores batacazos de la Copa del Mundo.

Todas las miradas volverán a estar puestas sobre Lionel Messi, quien continúa escribiendo páginas doradas con la camiseta albiceleste. El capitán argentino ha sido, una vez más, la máxima figura de su selección en este Mundial, liderando al equipo con siete goles y demostrando que, pese al paso de los años, mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos. Cada partido representa una nueva oportunidad para que Messi siga ampliando su impresionante colección de récords. El astro argentino buscará conducir nuevamente a la Albiceleste hacia la gloria y acercarse al sueño del bicampeonato mundial, un logro que consolidaría aún más su legado como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. La presión también será enorme para el capitán argentino, ya que sabe que un tropiezo significaría el final de una carrera inolvidable en los Mundiales. Todo apunta a que esta será la última Copa del Mundo de Messi, por lo que cada encuentro adquiere un valor especial tanto para él como para millones de aficionados que desean verlo prolongar su despedida el mayor tiempo posible. Además, el delantero argentino intentará evitar el mismo destino que ya sufrieron otras grandes figuras del fútbol mundial en esta edición del torneo. Nombres históricos como Cristiano Ronaldo, Neymar y Luka Modrić ya quedaron eliminados del Mundial 2026, dejando a Messi como uno de los últimos grandes referentes de una generación que marcó una época en el fútbol internacional.

TRES CAMBIOS EN ARGENTINA

El DT Scaloni de la Albiceleste sorprende con tres cambios. En primer lugar, Nicolás Tagliafico retornará a la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien había conservado el puesto durante la recuperación del futbolista del Olympique de Lyon pero que terminó acalambrado en el último partido. En el ataque, Lautaro Martínez, que fue titular en los primeros cuatro partidos, le dejará su lugar a Julián Álvarez. Sin embargo, el Toro, que convirtió un gol de penal ante Jordania, no rindió en dieciseisavos y esta vez tendrá la chance el cordobés, que está volviendo de una lesión en el tobillo izquierdo que le impidió estar en los primeros cruces. La tercera modificación estará en el mediocampo de la Selección Argentina ante la falta de funcionamiento que se vio con Cabo Verde. Leandro Paredes dejó una muy buena imagen con su ingreso frente y será titular. Su ingreso modificará la fisonomía de la mitad, porque el que dejará el once será Thiago Almada.



ALINEACIONES TITULARES

Argentina sabe que no puede permitirse un error si quiere seguir soñando con repetir el título. La experiencia de su plantel, el liderazgo de Messi y el peso de la camiseta convierten a la Albiceleste en una de las favoritas, aunque Egipto intentará aprovechar cualquier oportunidad para escribir una página histórica y eliminar al campeón del mundo. El ganador de este apasionante enfrentamiento entre Argentina y Egipto avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor de la serie entre Colombia y Suiza, compromiso que también se disputará este martes y que cerrará la jornada de los octavos de final del Mundial 2026. Con el boleto a la siguiente ronda en juego, la posibilidad de acercarse al bicampeonato y el que podría ser el último Mundial de Lionel Messi, el duelo entre Argentina y Egipto promete convertirse en uno de los partidos más emocionantes y trascendentales de esta fase del campeonato.

Horario y dónde verlo en Honduras

El duelo Argentina vs Egipto de este martes 7 de julio comenzará a las 10 de la mañana, hora de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver solamente por Tigo Sports.

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