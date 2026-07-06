Pronostica cuartos de final y gana premios con Quiniela Mundialista de LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras.

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase más apasionante. Los cuartos de final prometen emociones fuertes y en Diario LA PRENSA también se vive la intensidad del torneo con la Quiniela Mundialista, donde los aficionados tienen la oportunidad de demostrar cuánto saben de fútbol mientras compiten por espectaculares premios. Ya no hay margen de error. Ocho selecciones continúan en la pelea por levantar el trofeo más importante del planeta y cada partido será una auténtica final. Ahora es el momento de poner a prueba tu instinto fútbolero pronosticando qué equipos avanzarán a las semifinales. Participar es muy sencillo. Solo debés ingresar a la Quiniela Mundialista de LA PRENSA, completar tus pronósticos para cada una de las llaves y esperar el pitazo final para conocer cuántos aciertos sumaste. Cada resultado correcto te permitirá escalar posiciones en la clasificación general.

La dinámica cuenta con el respaldo de Indufesa Do it Center, patrocinador oficial de la promoción, que premiará a los participantes con increíbles obsequios durante esta recta final del Mundial. Cientos de aficionados ya forman parte del desafío y compiten jornada tras jornada por ubicarse entre los mejores pronosticadores del torneo. Cada partido puede marcar la diferencia y acercarte a los primeros lugares del ranking. No dejés pasar la oportunidad. El tiempo corre y una vez inicien los encuentros ya no podrás modificar tus predicciones. Elegí a tus favoritos, confiá en tu análisis y disfrutá cada minuto de la fase decisiva del Mundial con un incentivo extra. La pasión por el fútbol también se juega fuera de la cancha. Participá en la Quiniela Mundialista de LA PRENSA, acertá los resultados de los cuartos de final y competí por los premios que Indufesa Do it Center tiene preparados para los verdaderos conocedores del deporte rey.

¿Cómo puedo participar?