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Un muerto y un herido deja ataque armado a la orilla de una calle en Guaimaca

La víctima mortal fue identificada como Miguel Conrado Medina

Un muerto y un herido deja ataque armado a la orilla de una calle en Guaimaca

Miguel Conrado Medina, hombre que murió a manos de criminales.

Guaimaca

Un ataque armado registrado ayer lunes en el mercado municipal del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, dejó como saldo un hombre muerto y otra persona gravemente herida.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Conrado Medina. Por su parte, la identidad de la persona herida no ha sido revelada por las autoridades.

Según testigos, Medina se encontraba conversando a la orilla de la calle cuando sujetos armados se aproximaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ambos. Debido a la gravedad de las heridas, Medina perdió la vida al instante, mientras que la otra persona fue trasladada de emergencia a un centro asistencial bajo pronóstico reservado.

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Tras el tiroteo, consternados por lo sucedido, vecinos de la zona se acercaron para cubrir el cadáver con una sábana mientras lamentaban el crimen.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Redacción La Prensa
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