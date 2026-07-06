Capturan a dos hombres por transportar presunta droga oculta en una llanta en Comayagua

Funcionarios de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) detuvieron a dos hombres en el departamento de Comayagua por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas.
Durante el operativo, las autoridades interceptaron una camioneta que presuntamente era utilizada para el traslado de droga. Al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron una llanta de repuesto en cuyo interior estaban ocultos varios paquetes con supuesta droga.
Las autoridades informaron que entre los capturados figura un hombre conocido con el alias “Tony”, de 23 años, además de otro individuo de 56 años, originario de San Antonio, Copán.
Al momento de la detención, se les decomisaron tres envoltorios plásticos transparentes que contenían supuesta cocaína, con un peso estimado de una onza cada uno.
Como parte de la operación, los agentes también decomisaron 25 paquetes envueltos con cinta adhesiva que contenían supuesta marihuana, con un peso aproximado de dos libras cada uno, sumando alrededor de 50 libras.
Asimismo, se decomisaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo presuntamente vinculado a la actividad ilícita y una camioneta.
De acuerdo con las investigaciones policiales, los detenidos presuntamente estarían vinculados a una estructura dedicada al tráfico de drogas que opera de manera independiente en la zona norte de Comayagua.
Tras su captura, fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente, donde se continuará el procedimiento legal establecido.