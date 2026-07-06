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Capturan a dos hombres por transportar presunta droga oculta en una llanta en Comayagua

Dos hombres fueron detenidos en Comayagua por su presunta implicación en la distribución de sustancias ilícitas, luego de ser interceptados cuando se movilizaban en un vehículo donde localizaron varios paquetes con supuestas sustancias

Capturan a dos hombres por transportar presunta droga oculta en una llanta en Comayagua

Entre los detenidos uno fue identificado con el alias “Tony” de 23 años, y otro ciudadano de 56 años, procedente de San Antonio, Copán.

 Foto: Cortesía
Comayagua, Honduras

Funcionarios de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) detuvieron a dos hombres en el departamento de Comayagua por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas.

Durante el operativo, las autoridades interceptaron una camioneta que presuntamente era utilizada para el traslado de droga. Al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron una llanta de repuesto en cuyo interior estaban ocultos varios paquetes con supuesta droga.

Las autoridades informaron que entre los capturados figura un hombre conocido con el alias “Tony”, de 23 años, además de otro individuo de 56 años, originario de San Antonio, Copán.

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Al momento de la detención, se les decomisaron tres envoltorios plásticos transparentes que contenían supuesta cocaína, con un peso estimado de una onza cada uno.

Como parte de la operación, los agentes también decomisaron 25 paquetes envueltos con cinta adhesiva que contenían supuesta marihuana, con un peso aproximado de dos libras cada uno, sumando alrededor de 50 libras.

Durante la operación, los agentes decomisaron 25 paquetes que contenían supuesta marihuana, además de una llanta de repuesto acondicionada para ocultar varios paquetes con supuesta droga en su interior.

Durante la operación, los agentes decomisaron 25 paquetes que contenían supuesta marihuana, además de una llanta de repuesto acondicionada para ocultar varios paquetes con supuesta droga en su interior.

 (Foto: Cortesía)

Asimismo, se decomisaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo presuntamente vinculado a la actividad ilícita y una camioneta.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los detenidos presuntamente estarían vinculados a una estructura dedicada al tráfico de drogas que opera de manera independiente en la zona norte de Comayagua.

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Tras su captura, fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente, donde se continuará el procedimiento legal establecido.

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Redacción La Prensa
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