Capturan a dos hombres por transportar presunta droga oculta en una llanta en Comayagua

Comayagua, Honduras

Funcionarios de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) detuvieron a dos hombres en el departamento de Comayagua por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas.

Durante el operativo, las autoridades interceptaron una camioneta que presuntamente era utilizada para el traslado de droga. Al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron una llanta de repuesto en cuyo interior estaban ocultos varios paquetes con supuesta droga.

Las autoridades informaron que entre los capturados figura un hombre conocido con el alias “Tony”, de 23 años, además de otro individuo de 56 años, originario de San Antonio, Copán.