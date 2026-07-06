Capturan a pastor acusado de graves delitos contra una menor de edad

OMOA, CORTÉS

La detención se realizó mediante acciones operativas de inteligencia, vigilancia, seguimiento y ubicación desarrolladas por equipos especializados de la DPI .

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un ciudadano de 42 años que contaba con una orden judicial por los delitos de otras agresiones sexuales calificadas y violación calificada continuada en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue localizado en la aldea Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde se ejecutó la orden de captura emitida por las autoridades judiciales.

Las investigaciones establecen que el detenido es originario del departamento de Yoro y residía en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, República de Guatemala.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortés, dentro del proceso judicial en su contra.

Según el reporte, la detención fue posible gracias al trabajo coordinado de los equipos de investigación, que permitieron ubicar al requerido tras labores de seguimiento en la zona norte del país.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos que se le imputan.