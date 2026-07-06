Así operaba alias La Seductora, capturada en la colonia El Pedregal

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La detención se ejecutó mediante un operativo de saturación , como parte de las acciones orientadas al combate del microtráfico y estructuras del crimen organizado en sectores priorizados.

Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a una mujer señalada por el delito de tráfico de drogas, durante una operación realizada en la colonia El Pedregal, de Tegucigalpa.

La mujer detenida tiene 28 años de edad, es originaria de Tegucigalpa y residente en la misma colonia donde se ejecutó su captura, según el informe policial.

Las autoridades indicaron que la sospechosa es conocida con los alias de Seductora o Flaca, y que, de acuerdo con las investigaciones, sería presunta integrante activa de la pandilla 18.

Además, los reportes policiales señalan que dentro de dicha estructura criminal ostentaría el rango de Hongra, lo que la vincularía con actividades de distribución de drogas en la zona.

Durante el operativo, los agentes le decomisaron 63 envoltorios plásticos transparentes que contenían polvo blanco, presunta cocaína, así como 65 envoltorios de papel aluminio con supuestas piedras de crack.

Las evidencias fueron aseguradas conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes y serán sometidas a análisis para su confirmación.

La detención se registró en la calle principal de la colonia El Pedregal, donde los equipos policiales desarrollaban labores de saturación como parte de una estrategia de prevención del delito.

La detenida fue puesta a la orden de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos de la sospechosa con otras actividades ilícitas dentro de la estructura criminal a la que presuntamente pertenece.