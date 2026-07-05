  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae "Vegueta", presunto miembro de la Pandilla 18 en Tegucigalpa

El operativo fue ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión, quienes lo señalan como presunto integrante de una estructura criminal que mantenía bajo amenaza a varios negocios de la zona

Cae Vegueta, presunto miembro de la Pandilla 18 en Tegucigalpa

Alias "Vegueta", de 19 años, fue capturado por agentes de la DAET mientras presuntamente realizaba el cobro de extorsión en el bulevar Kuwait, en Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras.

Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) cuando, según las autoridades, realizaba el cobro de extorsión en el bulevar Kuwait, a la altura de la colonia San José de la Vega, en Tegucigalpa.

El detenido fue identificado como Wilmer Alexander Mejía Medina, de 19 años, conocido con el alias de "Vegueta". De acuerdo con las investigaciones, el joven presuntamente se dedicaba a exigir pagos extorsivos a propietarios de pulperías, llanteras y otros establecimientos comerciales de la zona, utilizando amenazas para obligarlos a entregar dinero de forma semanal.

Video: Incendio consume reconocido restaurante en Choluteca

Durante el operativo, los agentes le decomisaron dinero en efectivo que se presume corresponde a los cobros ilícitos, además de dos teléfonos celulares que serán sometidos a pericias como parte de la investigación.

Las autoridades también informaron que el sospechoso registra tres detenciones anteriores por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

Tras su captura, Mejía Medina fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por el delito de extorsión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias