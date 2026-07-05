Cae "Vegueta", presunto miembro de la Pandilla 18 en Tegucigalpa

Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) cuando, según las autoridades, realizaba el cobro de extorsión en el bulevar Kuwait, a la altura de la colonia San José de la Vega, en Tegucigalpa.
El detenido fue identificado como Wilmer Alexander Mejía Medina, de 19 años, conocido con el alias de "Vegueta". De acuerdo con las investigaciones, el joven presuntamente se dedicaba a exigir pagos extorsivos a propietarios de pulperías, llanteras y otros establecimientos comerciales de la zona, utilizando amenazas para obligarlos a entregar dinero de forma semanal.
Durante el operativo, los agentes le decomisaron dinero en efectivo que se presume corresponde a los cobros ilícitos, además de dos teléfonos celulares que serán sometidos a pericias como parte de la investigación.
Las autoridades también informaron que el sospechoso registra tres detenciones anteriores por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.
Tras su captura, Mejía Medina fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por el delito de extorsión.