Cae "Vegueta", presunto miembro de la Pandilla 18 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) cuando, según las autoridades, realizaba el cobro de extorsión en el bulevar Kuwait, a la altura de la colonia San José de la Vega, en Tegucigalpa.

El detenido fue identificado como Wilmer Alexander Mejía Medina, de 19 años, conocido con el alias de "Vegueta". De acuerdo con las investigaciones, el joven presuntamente se dedicaba a exigir pagos extorsivos a propietarios de pulperías, llanteras y otros establecimientos comerciales de la zona, utilizando amenazas para obligarlos a entregar dinero de forma semanal.