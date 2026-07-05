Doble accidente en la CA-5 provoca caos vehícular a la altura de El Rodeo, Comayagua

El Rodeo, Comayagua

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucrados una camioneta y un vehículo tipo paila, los cuales colisionaron por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades.

Un doble accidente de tránsito se registró este domingo sobre la carretera CA-5, a la altura del sector de El Rodeo, en Comayagua, generando complicaciones en la circulación vehicular y obligando a las autoridades a atender la emergencia.

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales; únicamente personas heridas tras la colisión, detallaron cuerpo de socorro que atendieron la emergencia.

Tras el accidente, conductores que transitaban por la zona alertaron sobre largas filas de vehículos y un tránsito lento en ambos sentidos de la carretera, una de las principales vías que comunica el centro y norte del país.

Ante la situación, se recomendó a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y seguir las indicaciones de los cuerpos de socorro y de la Policía mientras se realizan las labores de atención y el retiro de las unidades involucradas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños sufridos por ambos vehículos tras el fuerte impacto, lo que evidencia la magnitud de la colisión.

El accidente ocurrió en el sector de El Rodeo, un punto de la CA-5 que ha sido escenario de otros hechos de tránsito de gran impacto en hechos recientes.

Muchos usuarios en redes sociales recordaron que en ese mismo sector ocurrió el trágico accidente de un microbús en el que perdieron la vida varios agentes de la Policía Nacional, por lo que consideran el tramo como una zona de alto riesgo para los conductores.