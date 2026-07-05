Hallan el cuerpo de una persona dentro de un saco en la colonia Loarque de Tegucigalpa

Tegucigalpa

Un macabro hallazgo sacudió la mañana de este domingo a los residentes de la colonia Loarque, en la zona sur de la capital de Honduras, tras descubrirse el cuerpo de una persona en el interior de un saco.

Hasta el momento, debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver, se desconoce por completo la identidad de la víctima, así como su género.

De acuerdo con los datos preliminares proporcionados, el dantesco hecho ocurrió cuando sujetos desconocidos a bordo de un vehículo se estacionaron repentinamente en la calle principal de la referida colonia. Acto seguido, los criminales bajaron y arrojaron el pesado saco hacia la orilla de la calzada, huyendo rápidamente del sector con rumbo desconocido.