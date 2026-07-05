Alza en la energía y reformas eléctricas ponen en alerta a las mipymes

San Pedro Sula, Honduras

El reciente incremento en la tarifa de energía eléctrica ha encendido las alarmas entre las micro, pequeñas y medianas empresas del valle de Sula. Dirigentes aseguran que enfrentan uno de los momentos más complejos del año debido al aumento de costos operativos y a la incertidumbre sobre las reformas energéticas que están en suspenso en el Congreso Nacional. El incremento del 12.48% en la tarifa de energía eléctrica, vigente para el tercer trimestre de 2026 (julio, agosto y septiembre), se suma a los ajustes aplicados durante los primeros meses del año, acumulando una mayor presión sobre los costos de operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que advierten dificultades para absorber el impacto sin afectar su competitividad. Efraín Rodríguez, representante de las Mipymes del valle de Sula, afirmó que el ajuste tarifario los tomó por sorpresa, ya que no esperaban un incremento de tal magnitud. “Confiábamos en que las plantas térmicas serían parte de la solución para estabilizar los costos, pero lamentablemente no ha sido así. Este aumento genera una enorme preocupación para los pequeños y medianos empresarios, que hemos tenido un inicio de año apenas regular”, expresó.

Rodríguez señaló que la energía eléctrica es la columna vertebral de la economía nacional, por lo que hizo un llamado a los diputados a dejar de lado los intereses partidarios y priorizar las necesidades del país. “Esperamos que no se produzca una privatización, directa o indirecta, y que las autoridades encuentren una salida que no termine afectando al pueblo hondureño”, agregó. Por su parte, Victorino Carranza, representante de la Gremial de la Pequeña y Mediana Empresa (Grepimeh), cuestionó que empresas de gran tamaño mantengan deudas millonarias con el sistema eléctrico, mientras las consecuencias de los ajustes tarifarios terminan recayendo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los consumidores.

"Resulta preocupante que quienes cumplen puntualmente con el pago del servicio sean los más afectados por los incrementos, mientras aún existen grandes deudores que continúan sin solventar sus obligaciones", señaló el dirigente empresarial

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), el aumento responde a las actualizaciones de los costos reales del sistema de generación transmisión y distribución de energía. Sin embargo, diversos sectores y representantes de la sociedad civil y consumidores consideran que el ajuste tendrá un impacto directo en el costo de vida Angélica Mía, representante de la sociedad civil, señaló que el acceso a la energía eléctrica constituye un derecho fundamental de la población, por lo que consideró que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un servicio eficiente y con tarifas justas. "La energía forma parte de los derechos que tenemos como personas y eso implica que el papel del Estado es sumamente importante para asegurar un servicio accesible y de calidad", manifestó. Mía también cuestionó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) continúe enfrentando dificultades financieras, al considerar que, con una gestión administrativa eficiente, la estatal podría convertirse en una institución altamente rentable.

"Es necesario revisar la administración de la empresa y fortalecer su eficiencia para evitar que los problemas financieros sigan trasladándose a los usuarios mediante incrementos en la tarifa", concluyó.