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Suspenden apertura de centro para migrantes en Arizona hasta evaluar impacto ambiental

Un acuerdo judicial entre Arizona y el Departamento de Seguridad suspendió temporalmente la habilitación de un centro de detención para inmigrantes con capacidad para 1.500 personas en Surprise

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 15:32 -
  • Agencia EFE
Suspenden apertura de centro para migrantes en Arizona hasta evaluar impacto ambiental

Arizona y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acordaron frenar la apertura de un centro de detención para migrantes en Surprise hasta completar un estudio de impacto ambiental.

 Foto: EFE
Tucson, Estados Unidos

El estado de Arizona (EE.UU.) llegó a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que frena la apertura de un centro de detenciones en una bodega en la ciudad de Surprise hasta que se haga un estudio de impacto al medioambiente, informó este miércoles la Fiscalía estatal.

La Oficina de la Fiscal del Estado de Arizona, Kris Mayers, anunció el acuerdo que por el momento frena la adecuación del lugar y la detención de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de 1.500 camas.

Este acuerdo responde a una demanda interpuesta por la oficina de Mayers en contra de DHS el pasado abril cuestionando el impacto a la comunidad que tendría la apertura del centro de detenciones.

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El Gobierno federal adquirió una gigantesca bodega en la ciudad de Surprise para convertirla en un nuevo centro de detención, un proyecto con un costo inicial de 70 millones de dólares y gastos operativos estimados en unos 180 millones de dólares anuales.

La noticia causó un gran descontento entre miembros de la comunidad, políticos y defensores de los migrantes, quienes cuestionaron la apertura de este centro cerca de una escuela secundaria y barrios primordialmente hispanos.

"Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprice, las agencias federales deben de seguir la ley y llevar a cabo los estudios del impacto al medioambiente relacionados con este tipo de proyectos", dijo Mayers en un comunicado.

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Bajo el acuerdo, DHS y ICE se comprometen a no renovar de ninguna de forma la estructura, incluyendo demoliciones, hasta que el estudio esté terminado.

La compra de depósitos en varios estados y su transformación en centros de detención forman parte de la dura política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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