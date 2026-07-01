Suspenden apertura de centro para migrantes en Arizona hasta evaluar impacto ambiental

Tucson, Estados Unidos

El estado de Arizona (EE.UU.) llegó a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que frena la apertura de un centro de detenciones en una bodega en la ciudad de Surprise hasta que se haga un estudio de impacto al medioambiente, informó este miércoles la Fiscalía estatal.

La Oficina de la Fiscal del Estado de Arizona, Kris Mayers, anunció el acuerdo que por el momento frena la adecuación del lugar y la detención de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de 1.500 camas.

Este acuerdo responde a una demanda interpuesta por la oficina de Mayers en contra de DHS el pasado abril cuestionando el impacto a la comunidad que tendría la apertura del centro de detenciones.