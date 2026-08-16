Hondureños que dejan huella en Estados Unidos se reunirán en Voices of Impact

Un grupo de hondureños que ha destacado en el periodismo, el entretenimiento, el liderazgo comunitario y otras áreas será parte de Voices of Impact, una iniciativa de la Honduran-American Association que busca visibilizar la influencia y los aportes de la comunidad hondureña en Estados Unidos.
El encuentro previsto para el 1 de octubre en Nueva York reunirá a 100 líderes, profesionales, agentes de cambio y voces influyentes de distintas partes del país, en un espacio concebido para fortalecer conexiones, compartir experiencias y reconocer trayectorias que han generado impacto dentro y fuera de la comunidad migrante.
Entre los nombres mencionados para esta edición se encuentra Shin Fujiyama, que aunque no es hondureño de nacimiento, es reconocido por su labor social y por los proyectos educativos que ha impulsado en Honduras, así como la periodista Neida Sandoval, una de las comunicadoras hondureñas con mayor trayectoria en la televisión hispana de Estados Unidos.
También figura el actor hondureño-estadounidense José Zúñiga, anunciado como invitado especial. Zúñiga acumula más de tres décadas de carrera en Hollywood y ha participado en producciones como Twilight, Con Air, Mission: Impossible III, The Dark Tower, Narcos, CSI y Grey’s Anatomy.
La Honduran-American Association destacó además su compromiso con la mentoría y el apoyo a nuevas generaciones, una faceta que, según la organización, representa el espíritu de liderazgo y servicio que busca promover Voices of Impact.
La plataforma también ha reconocido recientemente a cuatro hondureñas por sus carreras y aportes a la comunidad: Neida Sandoval, Dunia Elvir, Brenda Murphy y Valeria Kawas, quienes recibieron reconocimientos de Voices of Impact durante una actividad realizada en Nueva Orleans.
A la lista de participantes se suma Lily Maldonado, quien confirmó que fue seleccionada entre los 100 líderes que estarán presentes en el encuentro de Nueva York.
“Fui elegida entre los 100 líderes a nivel nacional de Estados Unidos, incluyendo a Shin Fujiyama, Neida Sandoval, y vamos para el Rockefeller este 1 de octubre”, expresó Maldonado.
La apuesta de Voices of Impact es reunir bajo una misma plataforma historias de hondureños que han logrado abrir espacios en Estados Unidos y que, desde sus respectivas áreas, mantienen vínculos con su país de origen y con la comunidad latina.
Bajo el concepto de “100 voces, una poderosa red y una visión compartida”, la organización busca que el encuentro sirva no solo para reconocer logros individuales, sino también para ampliar redes de colaboración y mostrar el peso que la diáspora hondureña ha alcanzado en distintos sectores de la sociedad estadounidense.