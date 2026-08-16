Hondureños que dejan huella en Estados Unidos se reunirán en Voices of Impact

San Pedro Sula, Honduras

Un grupo de hondureños que ha destacado en el periodismo, el entretenimiento, el liderazgo comunitario y otras áreas será parte de Voices of Impact, una iniciativa de la Honduran-American Association que busca visibilizar la influencia y los aportes de la comunidad hondureña en Estados Unidos.

El encuentro previsto para el 1 de octubre en Nueva York reunirá a 100 líderes, profesionales, agentes de cambio y voces influyentes de distintas partes del país, en un espacio concebido para fortalecer conexiones, compartir experiencias y reconocer trayectorias que han generado impacto dentro y fuera de la comunidad migrante.

Entre los nombres mencionados para esta edición se encuentra Shin Fujiyama, que aunque no es hondureño de nacimiento, es reconocido por su labor social y por los proyectos educativos que ha impulsado en Honduras, así como la periodista Neida Sandoval, una de las comunicadoras hondureñas con mayor trayectoria en la televisión hispana de Estados Unidos.

También figura el actor hondureño-estadounidense José Zúñiga, anunciado como invitado especial. Zúñiga acumula más de tres décadas de carrera en Hollywood y ha participado en producciones como Twilight, Con Air, Mission: Impossible III, The Dark Tower, Narcos, CSI y Grey’s Anatomy.