37 mexicanos deportados de Estados Unidos fueron trasladados a Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Un grupo de 37 ciudadanos mexicanos terminó en Honduras después de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y posteriormente deportado a territorio hondureño, aunque su destino final era México. Los migrantes fueron trasladados hasta San Pedro Sula en un vuelo militar procedente de Estados Unidos. Según la información proporcionada, varios de ellos habían ingresado al país norteamericano en busca de oportunidades laborales y fueron detenidos cuando se dirigían hacia sus lugares de trabajo. La mayoría de los mexicanos llevaba más de una década viviendo en Estados Unidos antes de ser detenida. Ahora, deberán completar los trámites migratorios necesarios en Honduras para continuar su viaje hacia México.

El traslado ocurre en un contexto de mayor presión migratoria por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, cuyas políticas han endurecido las medidas contra los migrantes en situación irregular. La llegada de ciudadanos mexicanos a Honduras también refleja una práctica adoptada por Estados Unidos que contempla enviar a personas deportadas a países distintos al de su nacionalidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para los 37 mexicanos, esta medida significa permanecer temporalmente en Honduras antes de poder continuar hacia su país de origen. Su retorno a México dependerá de que completen el procedimiento migratorio correspondiente. Honduras se ha convertido en uno de los países utilizados para recibir vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos. De acuerdo con la información proporcionada, actualmente llegan al país al menos 11 vuelos de deportación cada semana. Sin embargo, no todas las personas que arriban en estos vuelos son hondureñas. La presencia de ciudadanos de otras nacionalidades forma parte de una dinámica migratoria que ha adquirido mayor relevancia en los últimos meses.

Un caso que evidencia esta situación es el del hondureño Brayan Omar Sánchez, de 25 años, quien fue detenido por agentes de ICE en Florida y posteriormente trasladado a Bangui, capital de la República Centroafricana, el 30 de julio de 2026. Sánchez fue enviado a ese país junto con un grupo de ciudadanos cubanos. Según la información disponible, permanecen retenidos en un hotel, sin documentos, mientras buscan asistencia para poder regresar a América. La situación de estos migrantes ocurre mientras la administración de Trump mantiene una política migratoria enfocada en incrementar las deportaciones y desalentar nuevos intentos de ingreso irregular a Estados Unidos.