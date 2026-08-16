¿Se va Campos? El DT habla sobre la deuda de la directiva de Real España

San Pedro Sula.

Jeaustin Campos atendió la rueda de prensa después de que Real España empatara contra Independiente en el Morazán. El técnico aurinegro admite que este resultado lo siente como una "derrota" porque su equipo fue dominador, aunque le faltó contundencia de cara a la portería. Por otro lado, Campos fue consultado sobre la deuda de los directivos con el cuerpo técnico y relata que tuvieron una semana complicada de cara al partido. También fue muy crítico por la expulsión de Jhow Benavídez y señala las tres razones por las que no abandona el club. "Es un poco frustrante porque dominás el juego de principio a fin, obviamente fue un equipo que nos cerró muy bien los espacios. El primer tiempo nos costó un poquito más, en el segundo encontramos algunos espacios, fuimos más agresivos. Le dije a los muchachos que nosotros éramos los dueños del marcador y quisimos que quedara 1-1".

"Siento que hemos tenido un comportamiento irregular en relación a los dos últimos partidos, el equipo tenía la obligación de ganar y no lo hicimos. Nosotros tenemos que modificar esa mentalidad, es algo que hemos trabajado siempre, los partidos se ven tan accesibles, con el perdón de los rivales... un juego dominante, una agresividad para recuperar la pelota, pero de repente nos empezamos a relajar como si el marcador estuviera 5-0. Es difícil quitarle esos malos hábitos a los futbolistas cuando el juego está a placer para nosotros y no logramos tener esa contundentecia reflejada en el marcador, por eso se ven cosas como las de hoy. Nos acomodamos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La roja a Benavídez "Lo de Jhow, como capitán, tiene que ser más responsable. Ya tiene experiencia, es un tipo que en momentos complicados debe tener la cabeza fría, entendemos que nos equivocamos, somos seres humanos y estamos al borde de esa adrenalina, pero nos afectó muchísimo". Tatum en Independiente "Se lo había comunicado a los directivos que no lo prestaran a un equipo que está en nuestro grupo, es ilógico. Hoy hizo un partidazo, el quería tener más minutos, yo no estaba de acuerdo con que se fuera, pero al final yo no mando. Si lo iban a prestar, que fuera a otro equipo". ¿Qué le faltó a sus delanteros? "Yo creo que es muy temprano para ser más contundentes, llevamos tres partidos, no es fácil comenzar a competir, nos falta más bagaje, pero todas las apreciaciones son válidas. Hoy nuestro rival tuvo un 90% de eficacia, llegó dos veces y nos anotó. Lo importante es ganar y, a partir de ahí, vamos a seguir mejorando esas cosas. Tenemos que mantener la calma, ustedes saben que fue una semana complicada, esas distracciones no son convenientes para un equipo que quiere ser campeón".

Su futuro y deuda de los directivos "Siempre me acarrean esos problemas, porque yo no he conversado con nadie y siempre están armando el alboroto. Al final, yo estoy acá, tengo contrato. El cuerpo técnico no solo es Jeaustin Campos, porque ahí salió que me debían tanto, pero también están los fisios, la gente de utilería, es difícil sostener algo así. Con toda honestidad, yo puedo agarrar las cosas e irme, pero no me voy. Nosotros le tenemos mucho cariño al club, a la afición y sobre todo a los muchachos, nos hemos quedado porque vemos cómo trabajan ellos, son excelentes personas que están trabajando con toda la honestidad a pesar de las adversidades.