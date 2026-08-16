¿Subió la carne? Así están los precios en los mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los precios de la carne de res, cerdo y algunos productos lácteos se mantienen estables en los mercados Dandy y Rápido de San Pedro Sula, según un recorrido realizado en estos centros de abasto. Aunque los comerciantes aseguran que no se han registrado aumentos recientes en estos productos, los consumidores señalan que el costo de la canasta básica continúa representando una fuerte carga para el presupuesto de las familias.

Óscar Martínez, uno de los compradores consultados, manifestó que, pese a la estabilidad de los precios, adquirir carne continúa siendo costoso para muchas familias. La percepción entre los consumidores es que, aunque algunos productos no hayan aumentado de precio de manera reciente, el costo general de los alimentos mantiene bajo presión la economía de los hogares.

En el Mercado Dandy, uno de los principales centros de abastecimiento de San Pedro Sula, la libra de carne de res se encuentra entre 95 y 100 lempiras, dependiendo del corte y especialidad mantiene desde carne económica, especial y premium. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La carne de cerdo presenta un precio menor y se comercializa entre 65 y 75 lempiras la libra. En el área de lácteos, el queso semiseco tiene un precio de entre 80 y 85 lempiras por libra. La mantequilla presenta una mayor variedad de precios, con opciones económicas desde 30 lempiras y presentaciones de mayor calidad que alcanzan los 70 lempiras.

En el Mercado Rápido se observa un comportamiento parecido en los precios de las carnes.

La libra de carne de res se vende entre 95 y 100 lempiras, dependiendo del corte y la calidad que busque el comprador. La carne de cerdo mantiene un rango de 65 a 75 lempiras por libra, según explicó el comerciante Leo Hernández. En cuanto a los lácteos, el queso se comercializa entre 85 y 90 lempiras por libra, mientras que la mantequilla presenta diferentes precios de acuerdo con la calidad y presentación. Aunque los precios de las carnes y lácteos consultados no han experimentado incrementos constantes durante este 2026, los compradores aseguran que el costo de los alimentos continúa siendo elevado. “Aunque los precios no suban de golpe, comer carne se ha vuelto un lujo y la canasta básica en general sigue para arriba”, es la percepción expresada por compradores consultados en los mercados.