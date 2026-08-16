Alerta a conductores: cierre vial el lunes complicará el paso hacia Los Cármenes

Mientras más de 150 mil pobladores que viven en el corredor San Pedro Sula-Los Cármenes se enfrentan a diario un caos vial por la construcción de una rotonda, la Municipalidad de San Pedro Sula anunció un cierre vehicular temporal.
Los vecinos del sector claman a la municipalidad ya Vialidad y Transporte que, mientras se realizan los trabajos, que durarán dos meses como mínimo, coloquen agentes para dar vía y evitar el abuso de conductores que ocasionan doble fila, generando un problema mayor.
Según el aviso de la municipalidad, debido a los avances en el proyecto “Pavimentación acceso aldea El Carmen”, se realizará un cierre vehicular temporal el lunes 17 de agosto de 2026, desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm
La zona afectada será la calle sobre el bordo que conduce desde el sector Santa Marta. Como ruta alterna, los conductores podrán cruzar el puente sobre el río El Sauce y salir por el bulevar del Este.
El gerente de Infraestructura, Luis Beltrán, explicó que el cierre temporal de esta vía se debe a los trabajos que se realizarán en la rotonda y que la medida busca no afectar las horas pico.
El cierre será exactamente en la intersección de la calle, desde la zona de construcción de la rotonda hasta el puente. La municipalidad está informando con anticipación para evitar contratiempos.
“Es importante que los pobladores busquen rutas alternas, salgan más temprano de sus casas y entendemos que causa malestar, pero es para avanzar y terminar en el tiempo establecido”, dijo el funcionario.
Por su parte, Gabriela Zelaya, pobladora del sector, pidió en nombre de los habitantes de la zona “literalmente auxilio”, al menos durante las horas pico.
“Yo salgo de trabajar a las 6.40 pm y con ese tráfico vamos llegando pasadas de las 8:00 pm a la casa o más tarde”.
“Es obvio que necesitamos apoyo de agentes de tránsito o municipales para evitar ese caos, ya que los conductores no respetan la fila”, indicó.
Desde el año pasado, la municipalidad adjudicó a la empresa Dieck la obra, que contempla la pavimentación de 13,881.44 metros cuadrados con concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, señalización vial completa, líneas continuas y discontinuas.
También incluye pasos peatonales tipo cebra, vialetas y señales restrictivas, además de la construcción de 507.95 metros lineales de bordillos pintados para ordenar el tránsito vehicular y peatonal.
Asimismo, incluye 169 metros cuadrados de acero, muros de contención de 1,50 metros de altura por 40 metros de longitud y la construcción de una rotonda como solución vial para facilitar una circulación más fluida y segura.
El proyecto también incluye la reubicación de postes del sistema eléctrico, con todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su correcta ejecución. Aún falta por reubicar postes y el proyecto ya lleva más de ocho meses en ejecución.
Con esta obra, que ronda los L29 millones, la municipalidad no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también impulsar la reactivación económica y la calidad de vida de los habitantes de la aldea El Carmen.