Alerta a conductores: cierre vial el lunes complicará el paso hacia Los Cármenes

San Pedro Sula, Honduras

Mientras más de 150 mil pobladores que viven en el corredor San Pedro Sula-Los Cármenes se enfrentan a diario un caos vial por la construcción de una rotonda, la Municipalidad de San Pedro Sula anunció un cierre vehicular temporal.

Los vecinos del sector claman a la municipalidad ya Vialidad y Transporte que, mientras se realizan los trabajos, que durarán dos meses como mínimo, coloquen agentes para dar vía y evitar el abuso de conductores que ocasionan doble fila, generando un problema mayor.

Según el aviso de la municipalidad, debido a los avances en el proyecto “Pavimentación acceso aldea El Carmen”, se realizará un cierre vehicular temporal el lunes 17 de agosto de 2026, desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm

La zona afectada será la calle sobre el bordo que conduce desde el sector Santa Marta. Como ruta alterna, los conductores podrán cruzar el puente sobre el río El Sauce y salir por el bulevar del Este.

El gerente de Infraestructura, Luis Beltrán, explicó que el cierre temporal de esta vía se debe a los trabajos que se realizarán en la rotonda y que la medida busca no afectar las horas pico.

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El cierre será exactamente en la intersección de la calle, desde la zona de construcción de la rotonda hasta el puente. La municipalidad está informando con anticipación para evitar contratiempos.