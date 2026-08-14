Por fin habilitan bulevar Infop-Providencia en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Con retraso debido a las obras hidráulicas que fue necesario construir, la municipalidad habilitó finalmente ayer el bulevar Infop- Providencia que mide 2.5 kilómetros. La obra, que constituye una vía alternativa para los conductores que transitan por la salida sur, conecta el bulevar de la 33 calle con la colonia Providencia, en Chamelecón, al sureste de la ciudad. El proyecto comenzó durante la primera gestión del alcalde Roberto Contreras como parte de un plan vial, con un costo de L85.8 millones. La obra tuvo varios meses de atraso debido, según los encargados, a los trabajos hidráulicos que fue necesario ejecutar. En un evento que reunió a algunos corporativos, empleados municipales y pobladores del lugar, el alcalde realizó el acto de inauguración ahí aprovechó para promover su deseo político de ser presidente de Honduras. Contreras destacó que el proyecto representa una de las inversiones más importantes en infraestructura vial realizadas por la actual administración, con un monto de L85.8 millones, sin recurrir a un endeudamiento para la municipalidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La obra beneficia a unos 180,000

La intervención beneficia de manera directa a unos 180,000 habitantes de 72 colonias, además de las millas de conductores que utilizan diariamente el bulevar del Sur como principal ruta de conexión entre distintos sectores de la ciudad.

Uno de los mayores retos de la obra, que generó retrasos en la ejecución, fue el embaulamiento del canal de aguas lluvias. Este trabajo demandó una intervención adicional para garantizar la durabilidad del proyecto y evitar futuras afectaciones por inundaciones. Con la construcción de esos dos carriles desde el bulevar de la 33 hasta Chamelecón se mejorará la vialidad, además de permitir a los vecinos circular con mayor seguridad y ahorrar tiempo y combustible, dijo el alcalde. Según los encargados de infraestructura, el corredor vial incorpora un sistema integral de drenaje, iluminación y señalización que permitirá una movilidad más segura y ordenada para conductores y peatones. El proyecto incluye pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud total de 2.500 metros lineales y un espesor de losa de 20 centímetros, así como calzadas de 7,30 metros de ancho cada una, con dos carriles de 3,65 metros cada uno. También contempla la construcción de 8,200 metros cuadrados de aceras, 9,600 metros lineales de bordillos, una caja puente, 270 metros lineales de embaulamiento del canal de aguas lluvias, obras de drenaje pluvial, iluminación, ornato y señalización vial horizontal y vertical. Una buena parte de su mensaje durante la inauguración fue para mencionar que Honduras necesita un presidente de la zona norte. “Dejen que El Salvador tenga su presidente que muy pronto Honduras tendrá su pollo”. El proyecto fue construido por la compañía Promotora de Desarrollo Inmobiliario (PDI), cuyos representantes estuvieron presentes en el evento. El regidor José Antonio Rivera explicó que es una obra que se beneficiará a millas de pobladores y que, con su habilitación, se beneficiará a un sector donde el congestionamiento está a la orden del día. Los pobladores agradecen la obra; Sin embargo, un grupo de residentes de Palos Verdes, colonia donde está ubicado el hospital San Juan de Dios, reiteró su inconformidad con algunas modificaciones viales del proyecto, como el ingreso a la colonia.

Por su parte, el gerente de Infraestructura, Luis Beltrán, dijo que, tal como se había anunciado, se está entregando el proyecto a los vecinos de Chamelecón, que servirá como una vía alterna. "Hubo retrasos pero eso fue porque existen tres quebradas donde era necesario realizar obras de mitigación. Se construyeron dos cajas puente y un canal embaulado, porque anteriormente las crecidas por lluvias dañaban todo lo que ya se había construido", indicó Luis Beltrán.