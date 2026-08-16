Madre de “El Diablo” rompe el silencio: “Si él es culpable, que pague”

La madre de Jesús Daniel Tróchez, conocido con el alias de “El Diablo”, rompió en llanto al referirse a las acusaciones que enfrenta su hijo y pidió que, si se demuestra su responsabilidad, responda ante la justicia. Por motivos de seguridad, su identidad y rostro se mantienen en reserva.
La declaración de la madre se da a conocer tres días después de que agentes de la Policía Nacional capturaran a Jesús Daniel Tróchez durante allanamientos realizados en la ciudad de Olanchito, Yoro.
De acuerdo con la información policial proporcionada, "El Diablo" es señalado por su presunta vinculación con la muerte de Roberto Chavarría, ocurrida el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada en el supermercado Rosmery, en un hecho que generó indignación entre los habitantes.
“A mi hijo ese tipo de amistades yo nunca se las había visto, los amigos de él eran siempre de fútbol y pues no sé dónde él conoció a esas personas, no tengo idea”, relató la mujer al ser consultada sobre las relaciones de su hijo.
La madre aseguró que nunca observó en él comportamientos que le hicieran sospechar de las acusaciones que ahora se conocen. “Estoy sorprendida de ver qué se ha convertido en todo esto”, expresó.
También manifestó su preocupación por las amenazas que, según dijo, ha recibido a través de las redes sociales. “Lo han tratado como si fuera un narco de alto voltaje, lo han custodiado, me han amenazado y yo no tengo la culpa”, afirmó.
Al preguntarle quién la había amenazado, respondió: “En las redes sociales me han tirado y yo no tengo la culpa porque yo no andaba con él”. La madre aseguró que teme por su seguridad porque trabaja en el día y en la noche.
Sobre su último contacto con Jesús Daniel Tróchez, la madre explicó: “Yo lo miré por última lavez que vino a firmar aquí y luego fue a buscarme a mi casa y desde ahí no lo volví a ver”.
La madre también explicó que el sobrenombre “El Diablo” no es reciente y que "se lo pusieron en la escuela cuando jugaba fútbol”.
“Le pido disculpas a la sociedad, le pido disculpas a la familia, porque mi hijo hizo eso”, manifestó entre lágrimas la madre.
Sin embargo, aclaró que considera que debe ser la justicia la que determine qué corresponde en caso de comprobarse su responsabilidad.
“Si él tiene que pagar por lo que ha hecho, que sea la justicia, aunque me duele en el alma. Pero si él es culpable, que pague”, agregó la madre en la entrevista a HCH.
Durante los mismos operativos también fue capturado Carlos Eduardo Zaldivar Cervantes, conocido con el alias de “El Texas”, quien es investigado por su presunta participación en la estructura criminal, según la información proporcionada.
La Policía Nacional indicó además que Tróchez ya había sido detenido en dos ocasiones anteriores, una en Olanchito y otra en La Ceiba, pero posteriormente recuperó su libertad.