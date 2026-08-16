Horóscopo de hoy, 16 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Aprovecha para iniciar una amistad que podría ser beneficiosa para ambos.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buen día para disfrutar cada minuto con que pase con familia y amigos, y acuérdese de llamar. Es posible que algún compañero te pida favores relacionados con el trabajo que hace en sus horas libres. Aprovecha para iniciar una amistad que podría ser beneficiosa para ambos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes sentirte un poco abatido o decepcionado por un asunto sentimental o que tenga que ver con los amigos. Puede que sea lo mejor que los problemas afloren cuanto antes, no dejes que se enquisten y se compliquen.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Surgirá estos días a los nacidos bajo este signo la necesidad acuciante de regenerarse físicamente; tal vez sea el cambio de temporada o la simple dejadez acumulada, pero el ejercicio será también un bálsamo para quemar malas energías.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Una vez conseguida la estabilidad emocional, el rendimiento de tu vida profesional comenzará a ir sobre ruedas, de forma que dedícale a tu pareja y familia el tiempo que sea necesario; será lo mejor para todos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Se les presenta a los Leo una buena jornada en lo sentimental. Estáis muy fuertes emocionalmente y no vais a permitir que nadie os desequilibre. Para los que no tienen pareja, un encuentro con una antigua relación puede sacaros del dique seco.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).El amor puede convertirse en el centro de tu vida y todo girar en torno al mismo. Si tienes pareja estable recibirás todo el romanticismo que de ella se desprende. Aunque te encuentres solo, también percibirás las vibraciones de Cupido, que no escatima esfuerzos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Hoy es casi imposible mantenerte emocionalmente estable, bailarás al ritmo de los acontecimientos con mucha intensidad. Buen día para los negocios, sólo debes tener cuidado con las personas que tratan de aconsejarte, pueden tener intereses que no te convienen a ti.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aprovecha las circunstancias positivas que le rodearán en esta jornada e intenta aclarar tu situación afectiva. Para empezar, podrías pasar más tiempo con los tuyos, sólo de esta forma tendrás posibilidad de un diálogo fluido.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te apetecerá salirte un poco de tu estricto orden social y disfrutar de una loca aventura con alguien de tu entorno profesional. Ten precaución con tu economía, porque puedes salirte del presupuesto si continúas gastando a destajo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada muy marcada por los cambios que quieras realizar en tu vida amorosa. Disfrutarás de un poder de seducción especial que te hará irresistible a los demás. Recibirás algo positivo por parte de la empresa en la que trabajas, quizás un ascenso.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La posibilidad de cambiar de trabajo ronda por tu mente desde hace mucho tiempo y hoy puede ser el día adecuado para tomar una decisión al respecto. Tendrás facilidades para contactar con gente a la que puedes pedirle opinión en este sentido.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu espíritu alegre contagiará a todas las personas que te rodean; vivirás de forma intensa y tus sentimientos estarán a flor de piel. Día muy sosegado y de una plenitud que roza la perfección, quizá porque estás de viaje.