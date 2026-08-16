FOTOS: Así fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La revista VOGUE ha compartido en exclusiva las fotografías de la esperada boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
"¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han casado! Durante semanas, internet se llenó de especulaciones sobre la fecha, el lugar y la lista de invitados. (Entre los famosos que se rumoreaba que asistirían figuraban desde Rio Ferdinand hasta Rihanna). Finalmente, la boda de la pareja tuvo lugar en una fecha simbólica: el 11 de agosto, el décimo aniversario del día en que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid. En lugar de una gran celebración, la pareja, que suma más de 750 millones de seguidores en Instagram, se casó en el salón de su casa, luciendo diseños de Gucci", escribieron en la revista VOGUE.
Además de las fotos de su boda civil, la revista también compartió varios momentos de las rutinas de Cristiano y Georgina, en su día a día.
A pesar de la abundancia material de sus vidas, Georgina Rodríguez conserva una cinta de correr de 15 años por razones sentimentales: es la misma en la que entrenaba Cristiano Ronaldo en Madrid, cuando se conocieron. El día de su boda estuvo repleto de guiños al inicio de su romance. En agosto de 2016, Cristiano, entonces de 31 años, entró en la tienda Gucci de la calle Serrano en Madrid. Georgina, de 22 años, trabajaba como dependienta en la tienda, pero no le tocaba ese día; estaba sustituyendo a una amiga. "Era el destino", comenta la modelo. Era lógico, pues, que la pareja se casara vestida de Gucci.
Para la íntima ceremonia, la novia lució un traje completamente en blanco de falda, blusa y chaqueta.
En entrevista con VOGUE, Georgina dijo que planean hacer otra boda más adelante, a la que asistirán todos sus amigos y seres queridos. “En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos”, explica Georgina. Este ha sido un año muy ajetreado para Cris y Gio, como los conocen sus amigos y familiares, con sus compromisos laborales, competiciones e hijos, y ella no quería que su décimo aniversario pasara desapercibido
“Cuando era pequeña”, reflexiona, “soñaba con el castillo más grande, el carruaje más lujoso, el vestido más largo, una corona llena de diamantes. Y ahora digo: no. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano todos los días. Pero algo íntimo... eso es más inusual para nosotros”, agregó en entrevista con VOGUE.
Los Ronaldo forman una pareja muy divertida. Georgina lleva la iniciativa y habla con emoción. Cristiano, cuyo español tiene un encantador acento portugués, siempre está listo para un comentario ingenioso. "Hemos elegido hacerlo en el salón de nuestra casa", explica Georgina, "donde desayunamos, comemos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: "Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres".
"Probablemente no será la misma mesa", dice Cristiano. "Quizás cambiemos la decoración".
Durante su plática con VOGUE se les preguntó si ¿Cambiará algo el hecho de estar casados? Ambos respondieron que no. Pero “el simple hecho de ser marido y mujer te pone en otra liga”, dice Cristiano. Considerado a menudo el mejor futbolista del mundo, afirma: “Este probablemente sea mi último año como futbolista, y quiero dejar un legado espectacular”. Tiene muchas ganas de pasar más tiempo con su familia. “Tengo mi futuro planeado”, dice. Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me cuesta decirte solo una. Porque el fútbol podría dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de muchas maneras, no solo de una. Y también divertirse más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque al fin y al cabo, han sido 25 años con muchos sacrificios.
¿Tendrán más hijos? ¿Quizás siete? No lo descartan. "Nunca digas nunca", dice Cristiano. Georgina añade: "Otro bebé ahora sería una sobrecarga de trabajo en casa. Pero cuando los más pequeños tengan 15 o 16 años todavía seremos jóvenes, así que ¿por qué no? Es cierto que no me imagino sin niños pequeños, así que ya veremos".
Una hermosa postal de Cristiano con Georgina y sus cinco hijos durante la ceremonia religiosa.
Georgina y Cristiano ahora son esposos.