FOTOS: Así fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Los Ronaldo forman una pareja muy divertida. Georgina lleva la iniciativa y habla con emoción. Cristiano, cuyo español tiene un encantador acento portugués, siempre está listo para un comentario ingenioso. "Hemos elegido hacerlo en el salón de nuestra casa", explica Georgina, "donde desayunamos, comemos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: "Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres".

"Probablemente no será la misma mesa", dice Cristiano. "Quizás cambiemos la decoración".