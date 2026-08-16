Largas filas y solo 150 cupos diarios para tramitar licencias en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Obtener o renovar la licencia de conducir se ha convertido en un trámite complicado para cientos de sampedranos que deben acudir desde la madrugada a las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para intentar conseguir uno de los 150 cupos que se habilitan diariamente. Usuarios relataron a LA PRENSA que algunas personas llegan desde las 4:00 am para hacer fila y asegurar un turno. Sin embargo, la alta demanda provoca que muchos deban regresar otro día cuando se agotan los espacios disponibles.

La situación representa además una dificultad para quienes trabajan, ya que deben dedicar varias horas, e incluso jornadas completas, para realizar un trámite que en condiciones normales debería ser más expedito. “Llegué desde tempranas horas de la mañana y ya había más de cien personas adelante. A las 8:00 am salieron a decir que solo atenderían a 150 y que los demás teníamos que regresar al día siguiente. Pedí el día en el trabajo para nada”, expresó Josué Martínez.

Leonela Paz contó que lleva varios meses intentando obtener el documento. “Yo llevo ya cuatro meses sin ese documento. He regresado varias veces y nada. Lo peor es que hay adultos mayores y madres de familia con bebés en brazos que no tienen con quién dejarlos y les toca soportar esa larga espera”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A la limitada cantidad de cupos se suma otra situación denunciada por usuarios: la presunta reventa de puestos en la fila. Según personas que realizan el trámite, algunos individuos llegan desde horas tempranas para apartar espacios y posteriormente ofrecen esos lugares a otros ciudadanos a cambio de dinero. Los ciudadanos piden a las autoridades de Tránsito revisar esta situación y establecer mecanismos que permitan garantizar que los turnos sean asignados de manera ordenada y transparente.