Liga Contra el Cáncer conmemora 61 años de servicio a los hondureños

San Pedro Sula, Honduras

La Liga Contra el Cáncer conmemoró este 14 de agosto sus 61 años de fundación, una trayectoria marcada por la atención médica, la prevención y el acompañamiento a pacientes y familias afectadas por el cáncer.

La institución, de origen sampedrano, se ha consolidado como un referente en la atención de la salud en el norte del país y mantiene sus puertas abiertas no solo para pacientes oncológicos, sino también para personas que requieren atención en distintas especialidades médicas.

Waleska Aguilera, representante de la Liga Contra el Cáncer, manifestó a LA PRENSA el orgullo de alcanzar 61 años de servicio y destacó la confianza depositada por los pacientes y sus familias.

“Estamos orgullosos de estar cumpliendo 61 años ya en la Liga contra el Cáncer, una noble institución. Que estamos en este caso a la atención de la salud de manera integral del pueblo sampedrano, una organización orgullosamente sampedrana, pero también del pueblo hondureño en general”, expresó.

Aguilera señaló que la trayectoria de la institución ha sido posible también gracias a la confianza de quienes acuden en busca de atención médica.