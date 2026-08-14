Liga Contra el Cáncer conmemora 61 años de servicio a los hondureños

La Liga Contra el Cáncer conmemoró este 14 de agosto sus 61 años de fundación, una trayectoria marcada por la atención médica, la prevención y el acompañamiento a pacientes y familias afectadas por el cáncer.
La institución, de origen sampedrano, se ha consolidado como un referente en la atención de la salud en el norte del país y mantiene sus puertas abiertas no solo para pacientes oncológicos, sino también para personas que requieren atención en distintas especialidades médicas.
Waleska Aguilera, representante de la Liga Contra el Cáncer, manifestó a LA PRENSA el orgullo de alcanzar 61 años de servicio y destacó la confianza depositada por los pacientes y sus familias.
“Estamos orgullosos de estar cumpliendo 61 años ya en la Liga contra el Cáncer, una noble institución. Que estamos en este caso a la atención de la salud de manera integral del pueblo sampedrano, una organización orgullosamente sampedrana, pero también del pueblo hondureño en general”, expresó.
Aguilera señaló que la trayectoria de la institución ha sido posible también gracias a la confianza de quienes acuden en busca de atención médica.
“Todos estos años no hubieran sido posibles esta trayectoria ya sin la confianza de cada paciente, de cada familia también que deposita. En las manos de esta institución la salud, el bienestar y el futuro de un paciente”, agregó.
Actualmente, la Liga Contra el Cáncer cuenta con dos instalaciones en San Pedro Sula, donde ofrece atención en diferentes especialidades médicas.
Entre los servicios disponibles se encuentran dermatología, cardiología, ginecología, medicina interna y medicina geriátrica, además de la atención relacionada con enfermedades oncológicas.
“En la Liga contra el Cáncer no solo estamos con las puertas abiertas para pacientes oncológicos. Tenemos diversas especialidades médicas”, explicó Aguilera.
De acuerdo con la institución, entre ambas instalaciones se atiende diariamente un promedio de entre 100 y 200 pacientes. Para celebrar el aniversario, la Liga Contra el Cáncer desarrolló durante toda la semana diferentes actividades dirigidas a sus pacientes.
La jornada comenzó el lunes con el apoyo de la Asociación de Vehículos Clásicos de San Pedro Sula, que participó en un desfile desde la Fuente Luminosa hasta las instalaciones de la institución.
Como parte del cierre de la conmemoración, las doctoras Claudia Rodríguez y Karen Santos impartieron charlas dirigidas a los pacientes presentes.
Durante la semana también se desarrollaron charlas médicas sobre distintos temas de interés, además de actividades de convivencia, refrigerios y entrega de detalles a los pacientes.
La celebración contó además con el respaldo de empresas donantes que se sumaron a las actividades. Como parte de los apoyos entregados, se distribuyeron canastas de víveres y certificados de estudios para pacientes.
Con 61 años de trayectoria, la Liga Contra el Cáncer reafirma su labor de atención médica y acompañamiento a los hondureños, con especial énfasis en la prevención, detección y tratamiento del cáncer.