Personal del Mario Rivas recibe reconocimiento por brigadas médicas

San Pedro Sula, Honduras.

Representantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, del Comando Sur de Estados Unidos, entregaron un especial reconocimiento al personal de salud y administrativo del hospital Mario Rivas por las recientes brigadas médicas desarrolladas en San Pedro Sula.

Los distintivos fueron entregados este lunes a profesionales que participaron en las jornadas médicas, en las que equipos hondureños y estadounidenses coordinaron la atención de pacientes y compartieron conocimientos en distintas áreas de la salud.

Parte de las actividades se desarrollaron en las salas de emergencia del hospital, donde especialistas de ambas instituciones atendieron a decenas de pacientes que llegaban en busca de sistencia médica.

El doctor Juan Carlos Argueta, director del centro asistencial, expresó su agradecimiento a la unidad militar y al personal local por su valioso apoyo, destacando que las brigadas también han servido para que los profesionales puedan intercambiar experiencia.