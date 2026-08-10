Personal del Mario Rivas recibe reconocimiento por brigadas médicas

Representantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, del Comando Sur de Estados Unidos, entregaron un especial reconocimiento al personal de salud y administrativo del hospital Mario Rivas por las recientes brigadas médicas desarrolladas en San Pedro Sula.
Los distintivos fueron entregados este lunes a profesionales que participaron en las jornadas médicas, en las que equipos hondureños y estadounidenses coordinaron la atención de pacientes y compartieron conocimientos en distintas áreas de la salud.
Parte de las actividades se desarrollaron en las salas de emergencia del hospital, donde especialistas de ambas instituciones atendieron a decenas de pacientes que llegaban en busca de sistencia médica.
El doctor Juan Carlos Argueta, director del centro asistencial, expresó su agradecimiento a la unidad militar y al personal local por su valioso apoyo, destacando que las brigadas también han servido para que los profesionales puedan intercambiar experiencia.
Durante su participación en la ceremonia, Argueta resaltó el talento del personal joven y la importancia de continuar fortaleciendo sus conocimientos para mejorar la atención que reciben los pacientes.
“Es importante reconocer el talento joven que tenemos en nuestro hospital. Los animamos a seguir adelante, fortaleciendo sus conocimientos y poniendo siempre al paciente en el centro de nuestra labor”, dijo.
Los representantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y el Comando Sur también agradecieron la colaboración del personal del hospital durante las diferentes jornadas.
Ambas instituciones han mantenido una estrecha relación de colaboración en beneficio de la salud de los pobladores de la zona noroccidental del país a lo largo de los años, una coordinación que, según explicaron, continuará como parte de las acciones de cooperación que el gobierno estadounidense tiene con Honduras.